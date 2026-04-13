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Las nuevas bancadas ‘surfistas’

Todo hace indicar que tendremos diferentes logos, pero las mismas mañas legislativas.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Congreso (Ilustración: Giovanni Tazza)
    Congreso (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Seis partidos políticos del actual Congreso no tendrían espacio en la era bicameral, según las primeras proyecciones que ratifican lo que se venía mostrando en las encuestas a lo largo de las últimas semanas. De confirmarse estos resultados en el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los grandes perdedores serán Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Podemos, Avanza País, Perú Libre y Acción Popular.

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