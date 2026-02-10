Inicio
Lo que perdió la ciencia sin mujeres

“Cada vocación perdida es una oportunidad menos para generar conocimiento pertinente, soluciones locales o innovación con impacto social”.

    Fabiola León Velarde
    Fisióloga, Facultad de Ciencias de la Universidad Cayetano Heredia

    "Existe evidencia creciente de que los equipos de investigación con mayor diversidad de género producen ciencia más innovadora, con mayor impacto y mejores decisiones colectivas". Ilustración: Giovanni Tazza
    Durante siglos, la ciencia se desarrolló sin mujeres. No es una metáfora; es un hecho. Universidades, sociedades científicas y laboratorios las excluyeron sistemáticamente. Esta exclusión tuvo importantes consecuencias sobre el conocimiento científico, especialmente porque fue acompañada de otra exclusión: la de la mujer –la otra mitad de la humanidad– como sujeto de estudio. Por ello, mañana, que se celebra el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, debemos no solo saludar los evidentes progresos alcanzados, sino hacer un balance de los esfuerzos realizados para recuperar el tiempo perdido.

