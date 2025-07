Los “aranceles” de Indecopi (2)

La semana pasada, comenté que existe un debate entre las empresas que producen localmente alambrón de acero y las que importan este insumo para producir mallas, alambres, clavos, cables, etc. Las primeras quieren que el Indecopi imponga medidas antidumping, mientras las segundas se oponen a ellas (Indecopi ya las impuso de manera provisional).

Recordemos que las medidas antidumping son una suerte de aranceles que se usan para proteger a la industria nacional cuando un productor extranjero vende acá a precios inferiores a los de su mercado de origen. Para lo cual hay que probar margen dumping y daño derivado de las importaciones.

Sobre el margen dumping, es sintomático que las empresas en controversia coincidan –aunque por razones diferentes– en que Indecopi no debió usar a Ecuador como país de referencia para determinar los precios (se trata de una economía con muchas distorsiones introducidas por el gobierno). Hay otro caso abierto en Indecopi sobre tubos de acero, en el que por ejemplo el mercado de referencia utilizado ha sido Colombia. Y, según he podido averiguar, si se utilizara Colombia como país de referencia en este caso, las conclusiones sobre el margen dumping a las que llegaría Indecopi diferirían considerablemente.

En el caso del daño derivado de las importaciones, pensemos en las distintas razones que pueden llevar a que los productos que llegan a nuestro país tengan precios mucho menores que los de los productos locales. La tecnología usada en el mercado de origen es mucho más barata que aquella empleada en nuestro mercado por los productores nacionales de dicho producto. De hecho, mientras en el Perú se funde el acero en hornos de arco eléctrico, en China el 90% de la producción se realiza en hornos que se abastecen de oxígeno. La diferencia de costos entre una y otra tecnología oscila entre el 10% y el 50% (DBS, 2022), es abismal.

En casos como este, no puede hablarse de un daño a nuestra industria infligido por prácticas de dumping, sino de una ventaja competitiva proveniente de la tecnología. Por eso, no puede afirmarse sin mayor prueba que China le hace dumping a todo el mundo, si lo que encontramos es que la tecnología –y la escala de producción– son la causa de la diferencia de costos. Y esta variable tecnológica y económica es una que, en mi opinión, no ha sido suficientemente valorada por Indecopi al dictar medidas provisionales antidumping.

Incluso las mismas empresas que buscan que se apliquen medidas antidumping al alambrón de acero también importan alambrón de China para producir clavos, mallas y alambres. Lo más probable es que no se den abasto y recurran a China, donde hay plantas que producen 15 millones de toneladas anuales. De hecho, localmente solo se producen 36.000 toneladas anuales (y no toda cumple las cualidades técnicas requeridas para ciertas aplicaciones industriales), mientras la demanda nacional llega a las 200.000 toneladas al año.

Ahora bien, también es interesante subrayar que los hornos de arco eléctrico usados en nuestro país tienen una huella de carbono mucho menor que los hornos de oxígeno usados en China. Lamentablemente, las normas aplicables para el Perú no contemplan la posibilidad de incluir la variable medioambiental en el análisis de las medidas antidumping. En otras palabras, lo único que queda es posicionar a los productos hechos en hornos de arco eléctrico, como más amigables con el medio ambiente, pero no puede usarse esa variable para determinar prácticas de dumping.

En conclusión, Indecopi no parece haber valorado adecuadamente el margen dumping, el daño y el nexo causal con las importaciones. Un análisis más meticuloso podría arrojar resultados más precisos, tanto respecto de la existencia o no de margen dumping, como de la existencia o no de daño y nexo causal.