En el Semáforo de este jueves 9 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el MTC se opone a la tarifa de transferencia de US$12,67 en el aeropuerto Jorge Chávez por su impacto negativo en el turismo. Segundo, Boluarte cambió su discurso sobre los paros, prometiendo atender las protestas tras minimizarlas previamente. Finalmente, Phillip Butters fue agredido en Juliaca, lo cual es inaceptable en democracia.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢MTC CONTRA TARIFA PERJUDICIAL

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se opone al cobro de la Tarifa Única de Transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez, programada para octubre. El ministro César Sandoval anunció que el Ejecutivo evaluará alternativas para evitar este gravamen perjudicial. La decisión responde al impacto negativo que tendría la tarifa de US$12,67 sobre la competitividad turística nacional. Esta medida protege a pasajeros en conexión y busca mantener la posición estratégica de Lima como ‘hub’ regional.

🟡PROMESA DE ATENCIÓN

La presidenta Dina Boluarte cambió de discurso, luego de decir que los paros no sirven y pedir que no contesten a extorsionadores. “Los vamos a atender, no nos hacemos los ciegos”, señaló en la ceremonia por el Combate de Angamos. Días atrás minimizó las protestas de los transportistas argumentando que “un paro de 24 horas no resuelve nada”. Su nueva promesa surge luego de la paralización del transporte público, lo que evidencia inconsistencia por parte del gobierno y genera dudas sobre si cumplirá lo ofrecido.

🔴INACEPTABLE AGRESIÓN

El precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, fue agredido con piedras y huevos en Juliaca, Puno, durante una visita a radio La Decana. Los manifestantes le reclamaron por declaraciones que realizó durante las protestas de diciembre del 2022. Esta agresión resulta inaceptable en democracia. Sin importar las diferencias ideológicas, ningún candidato debe enfrentar ataques violentos. Los desacuerdos se dirimen con argumentos y un debate alturado, no con violencia.