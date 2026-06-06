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No es el fin del Uribismo

“Aunque algunos señalan que la derrota del Centro Democrático significa la estocada final del uribismo, creo que es una lectura parcial”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

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    El expresidente colombiano Álvaro Uribe celebra su absolución y afirma que la Justicia está "por encima de la política". (EFE)
    El expresidente colombiano Álvaro Uribe celebra su absolución y afirma que la Justicia está "por encima de la política". (EFE)
    / STR

    Desde que el pasado domingo se conocieron los resultados presidenciales en Colombia, el foco se ha puesto, como era de esperarse, en Abelardo de la Espriella, el abogado ganador de la primera vuelta y quien se medirá en el balotaje con el representante del petrismo, el izquierdista Iván Cepeda.

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