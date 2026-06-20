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Podría ser el fin de los antifujimorismos

“Un gobierno de Keiko Fujimori deberá buscar un entendimiento para encontrar fórmulas que combinen mayor protección efectiva a los trabajadores con mayor flexibilidad para el mercado laboral”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Ilustración: Composición GEC
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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.