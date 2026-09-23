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¿Qué entender por “modificar”?

“No tenemos ni dos meses y creo que más de uno ya se pregunta si el nuevo diseño, introducido a la carrera y sin la reflexión debida, fue un acierto”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Resumen

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    “No tenemos ni dos meses y creo que más de uno ya se pregunta si el nuevo diseño, introducido a la carrera y sin la reflexión debida, fue un acierto”. Ilustración: El Comercio.
    “No tenemos ni dos meses y creo que más de uno ya se pregunta si el nuevo diseño, introducido a la carrera y sin la reflexión debida, fue un acierto”. Ilustración: El Comercio.

    Conforme con la Constitución, es una atribución del Senado el “aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.