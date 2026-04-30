¿Remake o ‘spin-off’?

Los contendores de la segunda vuelta electoral parecen, casi con total certeza, decididos. Como otras veces, los dos primeros sondeos (Ipsos, para “Perú21”, 26/4/2026; e IEP, para “La República”, 29/4/2026) prevén un desenlace ajustado. Ello exigirá mayor cuidado en el trabajo de los organismos electorales, en especial, de la ONPE.

En efecto, al cierre de esta columna, el conteo de esa institución (al 96,822%) muestra una ventaja ajustada (26 mil votos) a favor de Roberto Sánchez sobre Rafael López Aliaga, lo que emparejaría al primero con Keiko Fujimori en el balotaje. En consecuencia, los comentarios más serios apuntan a una segunda vuelta Fujimori-Sánchez.

En principio, ambos sondeos presentan empates: uno evidente; el otro, técnico. Sin embargo, hay matices. Ipsos, con trabajo de campo presencial cerrado el pasado viernes 24, da a ambos candidatos 38% de intención de voto. Esto deja a casi un cuarto del electorado (24%) entre no manifestarse (17% blanco/nulo) y la pura indecisión (7% “no precisa”).En tanto, IEP realizó su trabajo de campo por vía telefónica entre el martes 21 y el sábado 25. Aquí se reporta un empate técnico: 32% para Sánchez, 31% para Fujimori. No obstante, “blanco/nulo” alcanza a un cuarto de los encuestados (24%), una cifra considerablemente mayor que la de Ipsos.

Ambos sondeos, además, replican la tan comentada distancia entre Lima y el resto del país. Como si aquella frase atribuida a un viajero extranjero durante el siglo XIX peruano permaneciese tercamente en el siglo XXI: “Lima está más cerca de Londres que del Perú”.Según las cifras de Ipsos, Fujimori duplica la preferencia por Sánchez en Lima: 50% versus 25%. Entre los demás bloques regionales, Fujimori solo supera a Sánchez en el oriente, aunque por estrecho margen, al punto de constituir otro empate técnico: 41% versus 39%. En el sur, en cambio, Sánchez señorea: 57% versus 19%.

La información del IEP es similar. Fujimori (41%) casi duplica a Sánchez (22%) en Lima, resultado que no se repite en ningún otro conglomerado geográfico. En el sur, a diferencia de Ipsos, la distancia es menor, aunque significativa: 39% Sánchez, 18% Fujimori.También es interesante la evolución que muestra Ipsos de la intención de voto fujimorista en su cuarto balotaje: es el mejor inicio, si se le compara con los comicios del 2011, 2016 y 2021, en los que siempre inició rezagada (-6, -4 y -11, respectivamente).

Finalmente, en cuanto a transferencia de votos, la mayoría de los electores de López Aliaga y Álvarez opta por Fujimori (61% y 35%, respectivamente), mientras que Sánchez recoge, en mayor parte, los votos de López Chau (56%) y Belmont (48%).

Las cifras seguirán moviéndose y todo apunta que se trata de tramas de una película que ya hemos visto antes. Hace falta ver si el final será siempre el mismo.