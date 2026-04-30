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¿Remake o ‘spin-off’?

“Las cifras seguirán moviéndose y todo apunta que se trata de tramas de una película que ya hemos visto antes. Hace falta ver si el final será siempre el mismo”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Los contendores de la segunda vuelta electoral parecen, casi con total certeza, decididos. Como otras veces, los dos primeros sondeos (Ipsos, para “Perú21”, 26/4/2026; e IEP, para “La República”, 29/4/2026) prevén un desenlace ajustado. Ello exigirá mayor cuidado en el trabajo de los organismos electorales, en especial, de la ONPE.

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