Simula tu voto, hasta un 27% más caro y una nueva banda criminal

En el Semáforo de este martes 17 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: el simulador de la cédula electoral que ya está disponible en la web de El Comercio. El segundo, el incremento del 27% en los precios de combustible. Finalmente, una nueva banda criminal que amenaza al sector transporte.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢SIMULA TU VOTO

Ya nos encontramos a pocas semanas de las Elecciones Generales 2026 y este año no enfrentamos a un nuevo reto. Si aún no sabe cómo se verá la nueva cédula electoral y tiene dudas al respecto, ya puede revisar cómo es este nuevo documento y así evitar errores al votar. A través de nuestro simulador en la web de El Comercio, podrá ensayar cómo marcar en cada categoría de estas próximas elecciones: por presidente, senadores, diputados y Parlamento Andino antes de acudir a las urnas.

🔴HASTA UN 27% MÁS

El Instituto Peruano de Economía advierte que el precio promedio de los combustibles en el Perú aumentó hasta 27% en marzo respecto a enero y febrero. El alza se explica por el incremento del precio del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente y la interrupción en el suministro de gas natural. Esta situación elevó la demanda de combustibles líquidos como gasolina y diésel. Ante estos episodios, el Estado suele recurrir a medidas como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles o la reducción del ISC, aunque estas políticas implican altos costos fiscales y resultados limitados.

🔴OTRO DÍA, OTRA BANDA CRIMINAL

La banda criminal “Los Mexicanos” se ha convertido en una nueva amenaza para el transporte público en Lima. El grupo se dedica a extorsionar a empresas de transporte, exigiendo pagos a cambio de permitir que los buses operen. Cuando las empresas no pagan, los delincuentes balean a conductores o incendian unidades para intimidar. Su modus operandi incluye amenazas, ataques armados y quema de vehículos. Las autoridades han identificado a varios integrantes y sostienen que buscan controlar rutas y expandir su influencia criminal.