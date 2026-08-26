Tecnología para gobernar: entre el dato y el derecho

La pregunta ya no es si el Estado debe usar tecnología, sino con qué arquitectura institucional lo hace. Desde la ciencia política, gobernar nunca fue solo administrar recursos: es procesar demandas sociales, tomar decisiones bajo incertidumbre y sostener la legitimidad del poder frente a la ciudadanía. El big data y la inteligencia artificial (IA) no cambian esa naturaleza del gobierno, pero sí transforman radicalmente sus herramientas: permiten anticipar demandas antes de que se conviertan en crisis, optimizar la asignación de recursos escasos y personalizar servicios públicos a una escala impensable hace una década. El riesgo es confundir esa capacidad técnica con una nueva forma de legitimidad, como si la eficiencia algorítmica reemplazara a la deliberación democrática.

En América Latina –y el Perú es un caso elocuente– el problema rara vez es la ausencia de normas. Hay leyes de gobierno digital, reglamentos de IA, políticas de datos abiertos y hasta una política de Estado sobre transformación digital. Lo que falta, con demasiada frecuencia, es un ente articulador con mandato claro, continuidad más allá del gobierno de turno y capacidad real de ejecución. Los catálogos recientes de aplicaciones de IA en entidades públicas peruanas muestran justamente esa paradoja: un país prolífico en regulación, pero con sistemas desplegados que carecen de documentación sobre transparencia algorítmica, auditoría de sesgos o evaluación de impacto en derechos fundamentales. Se legisla la intención, pero no siempre se audita la implementación.

Ahí es donde la ciencia política aporta algo que la ingeniería de datos no puede darse a sí misma: la pregunta por el poder. Todo sistema de IA que clasifica ciudadanos –para asignar un subsidio, detectar fraude, predecir criminalidad o priorizar una atención médica– está tomando decisiones distributivas con consecuencias sobre derechos. Cuando esas decisiones se automatizan sin rendición de cuentas, el algoritmo se convierte en una forma opaca de ejercicio de autoridad, sustraída del control ciudadano, judicial y parlamentario que sí existe –con todas sus imperfecciones– sobre la decisión humana.

Por eso, gobernar con datos exige gobernar los datos. No basta con desplegar tecnología: se necesita gobernanza de datos con estándares de calidad, interoperabilidad real entre entidades sin duplicar la vigilancia sobre las personas, y salvaguardas explícitas de privacidad desde el diseño. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José no son piezas decorativas en este debate: son el marco que obliga a que cualquier sistema de decisión automatizada sea explicable, revisable y sujeto a un debido proceso administrativo. Un ciudadano afectado por una decisión algorítmica tiene el mismo derecho a saber el por qué fue tomada dicha decisión por un funcionario.

La tecnología para gobernar, entonces, no debería medirse solo por cuánto reduce el tiempo de un trámite, sino por cuánto fortalece –o debilita– la relación entre el Estado y las personas. Big data e inteligencia artificial pueden ser aliados poderosos de una administración pública más eficiente y anticipatoria, pero solo si se diseñan con arquitectura institucional sólida, transparencia algorítmica exigible y un compromiso irrenunciable con los derechos humanos como límite, no como obstáculo, del progreso tecnológico del Estado.