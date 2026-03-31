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Hungría no es un referente

“Todo eso ha creado un capitalismo de compadrazgo en el que los leales a Orbán son premiados y los opositores castigados”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo celebrada el pasado 19 de marzo. Foto: EFE/ Olivier Matthys
    El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo celebrada el pasado 19 de marzo. Foto: EFE/ Olivier Matthys

    Para la nueva derecha estadounidense, europea y hasta latinoamericana, la Hungría de Viktor Orbán –primer ministro desde el 2010– ha sido un modelo de cómo promover valores y políticas conservadoras. El presidente Trump endosó enérgicamente a Orbán para las elecciones del 12 de abril.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.