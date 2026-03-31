Hungría no es un referente

Para la nueva derecha estadounidense, europea y hasta latinoamericana, la Hungría de Viktor Orbán –primer ministro desde el 2010– ha sido un modelo de cómo promover valores y políticas conservadoras. El presidente Trump endosó enérgicamente a Orbán para las elecciones del 12 de abril.

Las encuestas, sin embargo, sugieren que los húngaros ya no quieren seguir el modelo de Orbán y que premiarán a la oposición. El desencanto no es sorpresivo. Orbán ha centralizado el poder, fortalecido el Estado a expensas de las libertades económicas y civiles básicas, generado corrupción y no ha logrado los objetivos económicos y sociales pretendidos.

Un estudio del académico Johan Norberg publicado hoy por el Instituto Cato documenta ese historial de Orbán. Queda claro que a pesar de haber empezado su carrera política como un liberal cuando colapsó el comunismo, Orbán empezó rápidamente a transformarse en un conservador nacionalista.

Orbán ha establecido claramente que su proyecto político ha consistido en oponerse al liberalismo. En el 2014 se quejó que “el sistema de controles y contrapesos es una invención estadounidense que, por alguna razón de mediocridad intelectual, Europa decidió adoptar”. Declaró además que “el nuevo Estado que estamos construyendo en Hungría es un Estado antiliberal”.

Bajo el liderazgo de Orbán, Hungría ha sufrido pérdidas notables de libertad. Según Freedom House, Hungría ya no califica como país libre y es ahora el miembro menos libre de la Unión Europea (UE). El Índice de Libertad Humana concuerda y lo identifica entre los países que más libertad han perdido en los últimos 15 años. El World Justice Project encuentra un semejante deterioro en el Estado de derecho húngaro.

En el 2010, Orbán empezó a desmantelar barreras a su poder. Con mayoría cualificada en el parlamento, y gracias al legado de la constitución comunista, pudo aprobar una constitución nueva. De esa manera nombró jueces nuevos a la Corte Constitucional y tomó control de ella. Nombró gente leal a instituciones que debían ser independientes, como el banco central y la oficina del defensor del pueblo.

Orbán cambió las reglas electorales para que favorezcan a su partido y acosó a los medios. Según Reporters Without Borders, el ranking de Hungría ha caído en términos de libertad de prensa del puesto 23 en el 2010 a 68 en el 2025. Orbán ha usado la colocación de propaganda de Estado como herramienta, retirándola de medios de oposición y otorgándola a medios aliados que también han gozado de otros fondos estatales. Además, la presión del Estado se usó para que los medios privados sean comprados por aliados de Orbán.

Otras instituciones de la sociedad civil también han sido perjudicadas. Una ley hizo que la Universidad de Europa Central cerrara mientras que miles de ONG favorables al gobierno se establezcan, muchas veces con apoyo del Estado o fondos públicos.

La libertad económica ha caído notablemente bajo Orbán. Millones de húngaros perdieron sus ahorros de jubilación cuando Orbán nacionalizó el sistema de pensiones privadas, una expropiación equivalente al 10% del PBI. Orbán tomó control de entre 300 a 400 empresas de todo tipo y creó una serie de monopolios estatales.

Todo eso ha creado un capitalismo de compadrazgo en el que los leales a Orbán son premiados y los opositores castigados. El resultado es un Estado extremadamente corrupto, según Transparencia Internacional y otras fuentes.

El modelo de Orbán no ha conseguido un crecimiento económico sobresaliente a pesar de los subsidios provenientes de la UE. Ni siquiera pudo lograr su objetivo de mejorar la tasa de fertilidad de manera sostenible a pesar de gastar 5,5% del PBI en ello. Los grandes subsidios a las iglesias tampoco han podido detener el deterioro de la religiosidad.

Ya es hora que se reconozca que el modelo húngaro de Orbán representa lo opuesto a los valores liberales en los que alguna vez los conservadores creyeron.