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Peter Magyar, ganador de las elecciones y líder del partido conservador proeuropeo TISZA, ofrece una rueda de prensa en el Centro de Congresos y Exposiciones HUNGEXPO de Budapest, Hungría, el 13 de abril de 2026, un día después de las elecciones generales húngaras. Foto: Attila KISBENEDEK / AFP
Peter Magyar, ganador de las elecciones y líder del partido conservador proeuropeo TISZA, ofrece una rueda de prensa en el Centro de Congresos y Exposiciones HUNGEXPO de Budapest, Hungría, el 13 de abril de 2026, un día después de las elecciones generales húngaras. Foto: Attila KISBENEDEK / AFP
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Agencia AFP

El proeuropeo Péter Magyar prometió este lunes “una nueva era” en Hungría, un día después de su amplia victoria contra el ex primer ministro nacionalista Viktor Orbán, que contaba con el apoyo de Donald Trump.

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