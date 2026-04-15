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Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA, ofrece una rueda de prensa en el Centro de Congresos y Exposiciones HUNGEXPO de Budapest, Hungría, el 13 de abril de 2026. (Foto de Attila KISBENEDEK / AFP).
Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA, ofrece una rueda de prensa en el Centro de Congresos y Exposiciones HUNGEXPO de Budapest, Hungría, el 13 de abril de 2026. (Foto de Attila KISBENEDEK / AFP).
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Agencia EFE

El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, anunció este miércoles que propondrá como nuevo primer ministro al conservador Péter Magyar, vencedor de las elecciones legislativas del domingo con una amplia mayoría frente al ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010.

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