El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, anunció este miércoles que propondrá como nuevo primer ministro al conservador Péter Magyar, vencedor de las elecciones legislativas del domingo con una amplia mayoría frente al ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010.

“En vista del resultado electoral claro, he informado previamente al señor Péter Magyar que, de acuerdo con mis funciones establecidas en la Ley Fundamental, lo propondré oficialmente para el cargo de primer ministro en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional”, afirmó Sulyok en Facebook.

El partido de Magyar, el Tisza, logró en las elecciones el 52 % de los votos, mientras que la formación de Orbán, el Fidesz, sumó el 40 %.

El presidente agregó que durante la jornada va a recibir a los líderes de los otros partidos que tendrán representación parlamentaria, al mismo Orbán en nombre de su partido, y a László Toroczkai, líder de la formación de ultraderecha Nuestra Patria.

Sulyok añadió que en su entrevista con Magyar le informó de que, después de que los resultados de las elecciones sean definitivos, algo que no se espera hasta el sábado, convocará la sesión constitutiva del Parlamento “para la fecha más pronta posible”.

Magyar reiteró, tras salir del encuentro con Sulyok, que el presidente debe dimitir, algo que dijo haberle comunicado “cara a cara”, a lo que, dijo, el mandatario le respondió que “considerará los argumentos” que le expuso.

Sulyok es cercano a Orbán y fue elegido hace dos años por un Parlamento dominado por el Fidesz, por lo que su cargo todavía se extiende hasta 2029.

Peter Magyar, ganador de las elecciones y líder del partido conservador proeuropeo TISZA, ofrece una rueda de prensa en el Centro de Congresos y Exposiciones HUNGEXPO de Budapest, Hungría, el 13 de abril de 2026, un día después de las elecciones generales húngaras. Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / ATTILA KISBENEDEK

No obstante, Magyar ha adelantado que si Sulyok no dimite, la mayoría absoluta de su partido hará las enmiendas legales necesarias para desalojarlo del poder.

El líder opositor recalcó este miércoles que los resultados de las elecciones significan que “el pueblo húngaro votó por un cambio de régimen” y que Sulyok “no es digno de encarnar la unidad de la nación”.

El presidente debería dar ese paso, prosiguió en declaraciones a la prensa, “para preservar lo que queda del Estado de derecho y de la democracia” en el país centroeuropeo.

El Parlamento podría celebrar su primera sesión el 12 de mayo, y tras la votación de investidura del nuevo jefe de Gobierno y sus ministros, podría empezar su trabajo poco tiempo después.

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