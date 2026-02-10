Inicio
Privilegios en Barbadillo

Una requisa revela ventajas no autorizadas en el penal de Barbadillo.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Dos días atrás se realizó una requisa en el penal de Barbadillo, donde cumplen condenas de distinta naturaleza los expresidentes Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. A diferencia de otras intervenciones de ese tipo, esta no fue llevada a cabo por el personal del mismo centro penitenciario, sino por la Dirección Penitenciaria del INPE con agentes del Grupo de Operaciones Especiales.

