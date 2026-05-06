El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Yo soy su socio, pero no sé nada

En vano, Roberto Sánchez intenta desentenderse de su coalición con Antauro Humala.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Roberto Sánchez dijo que el Andahuaylazo fue un "acto político"
    Roberto Sánchez dijo que el Andahuaylazo fue un "acto político"

    Durante toda la primera vuelta, y aun desde antes, el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, hizo alarde de su asociación política con Antauro Humala, el cabecilla del sangriento ‘andahuaylazo’ que acabó con cuatro policías muertos y una importante cantidad de heridos. Humala, como se sabe, purgó más de 17 años de cárcel por ese delito y nunca mostró el menor rastro de arrepentimiento. Por el contrario, su discurso continuó caracterizándose por un afán de ir contra el orden constitucional, promoviendo fusilamientos, estatizaciones y controles a la prensa libre, entre muchas otras iniciativas reñidas con el buen juicio y la convivencia pacífica. A Sánchez, sin embargo, nada de eso le importó. Al tiempo de reivindicar la figura del golpista Pedro Castillo –lo que ya exhibía la pobreza de sus credenciales democráticas–, exaltó el perfil ‘antisistema’ del expresidiario y posó a su lado en mítines y apariciones públicas.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.