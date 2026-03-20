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Votos a cambio de oro

Un sector del Congreso busca destruir el sistema de concesiones mineras con el fin de lograr réditos electorales.

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    "Es innegable que con una fórmula así la Comisión de Energía y Minas del Congreso busca debilitar a la minería formal para beneficiar a los informales".
    "Es innegable que con una fórmula así la Comisión de Energía y Minas del Congreso busca debilitar a la minería formal para beneficiar a los informales".

    Esta semana, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que amenaza con destruir el sistema de concesiones mineras sobre la base de una premisa falsa y que genera suspicacias por el contexto político en el que ha sido impulsado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.