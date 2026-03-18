Diálogo abierto

La democracia no se fortalece solo en las urnas; se consolida en los espacios en los que los ciudadanos pueden interrogar a quienes aspiran a gobernarlos. Por eso, ayer acompañamos –junto con América Multimedia, la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos– la realización del “Foro de candidatos a la presidencia - elecciones 2026”, realizado en la SNI: un ejercicio de rendición de cuentas anticipada ante los sectores productivos y la academia.

Los más de 20 candidatos que se presentaron demostraron que el intercambio de propuestas concretas es posible y necesario. La jornada confirmó que los grandes problemas del país –la inseguridad, la informalidad económica, la precariedad de los servicios públicos– tienen diagnósticos compartidos, pero soluciones diversas que solo emergen cuando los candidatos se someten a la interpelación directa de empresarios, académicos y periodistas. Ese contraste de visiones, esa obligación de defender cifras y plazos ante interlocutores exigentes es exactamente lo que diferencia un programa de gobierno de un eslogan de campaña. El reto, entonces, no es solo elaborar planes, sino exponerlos y defenderlos en público.

Tampoco pueden pasarse por alto las ausencias. Alfonso López Chau (Ahora Nación), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) fueron invitados y confirmaron su asistencia, pero desistieron a última hora. Las razones, cualesquiera que sean, importan menos que el mensaje que envían: a quienes aspiran a la presidencia se les puede pedir cuentas ante un micrófono antes de llegar al poder, y esquivar ese escrutinio es, en sí mismo, un dato que el electorado debe tomar en cuenta.

Ese es precisamente el valor de un foro como el de ayer: no reemplaza a los debates formales, pero los prepara y los enriquece. Exponer propuestas impone una disciplina que ningún otro formato puede sustituir por sí solo. El empresariado y la academia no aplauden ni abuchean por simpatías partidarias; preguntan, interpelan y miden la consistencia de los planes de gobierno. Este foro ocurre exactamente una semana antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dé inicio a los debates presidenciales oficiales. La coincidencia no es menor: el país se merece candidatos que lleguen a esos debates habituados al escrutinio y a dar respuestas sobre sus planes, y no a aquellos que evadan las preguntas.