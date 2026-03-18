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Diálogo abierto

El “Foro de candidatos a la presidencia - elecciones 2026” permitió a más de 20 candidatos compartir sus planes a una semana de los debates del JNE.

    Editorial El Comercio
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    El foro permitió escuchar propuestas de los candidatos, en lugar de los ataques que de seguro habrá en los debates presidenciales que organiza el JNE. Foto GEC
    El foro permitió escuchar propuestas de los candidatos, en lugar de los ataques que de seguro habrá en los debates presidenciales que organiza el JNE. Foto GEC
    / ANTONIO MELGAREJO

    La democracia no se fortalece solo en las urnas; se consolida en los espacios en los que los ciudadanos pueden interrogar a quienes aspiran a gobernarlos. Por eso, ayer acompañamos –junto con América Multimedia, la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos– la realización del “Foro de candidatos a la presidencia - elecciones 2026”, realizado en la SNI: un ejercicio de rendición de cuentas anticipada ante los sectores productivos y la academia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.