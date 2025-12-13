El derecho a tener un hogar digno

El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental, pero para miles de familias peruanas sigue siendo un objetivo lejano. La falta de financiamiento se ha convertido en una de las principales barreras que enfrentan las personas que buscan construir su hogar.

Las familias con bajos ingresos no califican para los sistemas financieros tradicionales debido a requisitos que difícilmente pueden cumplir por no contar con un historial crediticio formal, ingresos comprobables o capacidad de ahorro inicial.

Es necesario garantizar un acceso democrático al financiamiento que ayude a crear mecanismos flexibles, transparentes y pensados para las familias con menos recursos. Programas como Techo Propio o el Bono Familiar Habitacional ya representan avances importantes, pero aún se requieren más alternativas para promover alianzas con entidades financieras que apuesten por esta inclusión financiera.

El sector Fintech ofrece cada vez más alternativas de financiamiento. Recientemente, la SMV promovió una modificación al reglamento de financiamiento participativo, ampliando los límites para colectas que impulsan proyectos de vivienda social en todas las regiones del Perú. Gracias a ello, las plataformas de ‘crowdfunding’ o ‘crowdlending’ inmobiliario tienen mayor flexibilidad para fortalecer este tipo de financiamiento y transformar la vida de las familias peruanas.

Esto dinamiza la economía, genera empleo y contribuye a ciudades más ordenadas, porque un Perú más justo empieza por garantizar que todos tengan la oportunidad real de acceder a un hogar digno.