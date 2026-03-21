El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El laberinto de la bicameralidad

“Si las fuerzas políticas no logran construir puentes, la bicameralidad será percibida no como una solución a la crisis, sino como una trampa”.

    Alexis Martínez
    Por

    Estudiante e Derecho Corporativo en Universidad Esan

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La pregunta central es qué partidos poseen el peso orgánico suficiente para evitar que el Congreso de dos cámaras se convierta en un laberinto de bloqueos". Fotos : jorge.cerdan/@photo.gec
    "La pregunta central es qué partidos poseen el peso orgánico suficiente para evitar que el Congreso de dos cámaras se convierta en un laberinto de bloqueos". Fotos : jorge.cerdan/@photo.gec

    El 12 de abril del 2026 marcará el inicio de un experimento institucional decisivo en la historia reciente del Perú. No se trata de otra elección presidencial; estamos ante el retorno a la bicameralidad.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.