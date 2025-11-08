Jefferson Santos
¿El Perú está listo para hablar de sexualidad?
Hoy en día, en el Perú hablar sobre sexualidad es algo que todavía no se ha normalizado. En muchas casas, escuelas e incluso en lugares públicos, la palabra “sexualidad” se asocia con algo inmoral, llena de tabúes, pero que en realidad es natural del ser humano y debería abordarse con responsabilidad y apertura. Si analizar la sexualidad genera incomodidad, callarla provoca daño.

Según el Ministerio de Salud, (2024), “12,6 de cada 100 adolescentes peruanas están embarazadas o ya son madres”, lo que confirma que el embarazo adolescente es un problema grave. Muchos de los jóvenes crecen sin recibir información clara y confiable sobre su cuerpo, sus emociones y sus derechos como personas, lo que los deja expuestos a problemas que, con diálogo y orientación, se pueden prevenir.

A pesar de que ya hay avances sociales y tecnológicos, aún seguimos viviendo en un país donde predomina el miedo a poder tocar estos temas. Algunos padres creen que hablar sobre ello con sus hijos los “incita” a experimentar, cuando en realidad los están educando y protegiendo a una muy temprana edad. Hablar no es incitar, es prevenir.

Si queremos un país más informado con jóvenes capaces de entender, decidir y pensar con libertad, debemos involucrarnos desde nuestros roles como estudiantes, docentes y padres.

Hoy más que nunca debemos abrir el diálogo y permitir que estos temas puedan tocarse sin miedo en nuestras casas, escuelas y espacios públicos. Entonces, ¿el Perú está listo para hablar sobre sexualidad? Quizá todavía no, pero aún estamos a tiempo de prevenir grandes problemas. Porque el silencio ya no es una opción.

Tal vez no todos estén listos, pero alguien tiene que empezar a hablar. Y ese alguien podemos ser nosotros. Actuemos ahora.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

