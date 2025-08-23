Marcelo Sevillano
Lima, la ciudad sin plan
La planificación urbana es un factor determinante para el desarrollo de la ciudad y la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, el poco interés y el escaso conocimiento de las autoridades en estos temas han generado que Lima enfrente grandes desafíos, como la falta de espacios verdes, la congestión vehicular y la expansión desordenada de la población. Ante ello, surge la pregunta: ¿cómo influye el deficiente urbanismo en la realidad de la capital?

Según datos del INEI (2025), Lima cuenta con más de 10 millones de habitantes. Esta situación obliga a planificar con responsabilidad, priorizando espacios sostenibles que garanticen calidad de vida. No obstante, el Minam (2024) señala que solo ocho de los 43 distritos alcanzan los 9 m² de áreas verdes por habitante, el mínimo recomendado por la OMS (2010). Esta situación refleja la falta de conciencia sobre la importancia del tema y sus efectos negativos en la sociedad, la salud pública y el medio ambiente.

Asimismo, Lima es una de las ciudades con mayor congestión vehicular, un problema que la mayoría de ciudadanos experimenta a diario. Según la Sociedad Automotriz del Perú (2023), el 38% de los limeños perdió en promedio una hora y media diaria en el tráfico.

Queda claro que la falta de desarrollo urbano limita el crecimiento de Lima y afecta la calidad de vida de sus habitantes.

Por lo tanto, solo mediante una adecuada planificación será posible aprovechar los recursos disponibles, evitar la segregación social y construir una ciudad más habitable y sostenible.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Marcelo Sevillano es estudiante de Arquitectura en la Universidad Tecnológica del Perú

