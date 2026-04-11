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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El complejo del hipo

Los saltos en las encuestas y su relación con el inconsciente

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El día de mañana va a ser una jornada de decepción para la gran mayoría de candidatos presidenciales. De los 35 que pugnan desde hace meses por ganarse un cupo para la segunda vuelta, 33 quedarán fuera y preguntándose en qué momento su segura carrera hacia el poder se descarriló y los dejó bailando sobre un estrado desierto en disfraz de médico brujo y con el pelo teñido de un negro imposible. Porque, aunque nosotros sepamos que no, todos ellos creen que su marcha hacia Palacio es inexorable. O por lo menos lo creyeron hasta que las encuestas –esos instrumentos del diablo que se empeñan en contradecir a los terraplanistas electorales– empezaron a traerles noticias ingratas sobre lo que sucedía allá afuera, lejos de la atmósfera feérica de sus comandos de campaña. Paradójicamente, sin embargo, algunos de esos candidatos van a ser presa del desencanto por la razón inversa. Esto es, porque en determinado punto de la competencia los sondeos les mostraron que habían dado un brinco en la intención de voto ciudadano y entonces, con la hinchada autoestima que suele caracterizar a quienes se enredan en estos afanes, sintieron que la banda embrujada comenzaba a materializarse sobre su pecho y se pusieron a repartir ministerios… Olvidaron, claro, que los brincos producen solo elevaciones efímeras (‘hipos’ es como se las llama en estos menesteres estadísticos). Y, sobre todo, que el electorado peruano es cruel por naturaleza. Vale decir, que su adhesión a las postulaciones que surgen en el camino es veleidosa y que disfruta encumbrando a fulanos ahítos de ambición y pompa por un breve instante, para luego hacerlos rodar sobre el polvo. Una afición que, a juicio de esta pequeña columna, responde a un cierto espíritu de venganza.

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