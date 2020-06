La necesidad de ventiladores mecánicos no nació con la pandemia. Hasta hace tres meses, el hospital Honorio Delgado Espinoza, que actualmente atiende casos de COVID-19 , solo contaba solo con cinco ventiladores mecánicos para toda su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y dos en Shok Trauma. Los médicos del nosocomio confirmaron a El Comercio que, antes que llegue el virus COVID-19, la gente de la región se moría por falta de un respirador y así permaneció por más de 20 años, sin que las autoridades de turno hagan algo para mejorar las condiciones.

El actual gobernador regional de Arequipa , Elmer Cáceres Llica, prometió en durante su campaña electoral que equiparía el hospital Honorio Delgado en 100 días. “… En los 100 primeros días compraremos todo el equipamiento. Colque si hay, sino que no se tiene la voluntad política para hacer”, decía eufóricamente en sus mítines. Sin embargo, ha pasado más de un año desde el inicio de su gestión y no se adquirió ninguno de estos equipos.

En aprietos

El 7 de marzo se presentó el primer caso confirmado de COVID-19 en Arequipa y el contagio se propagó rápidamente en los siguientes días. La autoridad regional no sabía cómo enfrentar pandemia. Demoró casi un mes en designar un hospital para la atención de pacientes graves por coronavirus. Sus propuestas (Goyeneche, hospital UNSA, el Geriátrico y otros) se caían. Recién, el 3 de abril con Resolución N°0172, la Gerencia Regional de Salud (GERESA) designó al Honorio Delgado como el hospital COVID-19.

Como el Honorio Delgado tenía equipamiento limitado, las autoridades de salud dispusieron que todos los ventiladores mecánicos de los diferentes establecimientos sean movilizados al nuevo hospital COVID-19. Es así que trasladaron seis ventiladores del Hospital de Camaná, dos ventiladores del Hospital Geriátrico y un ventilador del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren-Sur).

Se aisló y acondicionó el área Emergencia con cinco ventiladores. En un informe, la Contraloría reveló que seis equipos que fueron traídos de los otros establecimientos estaban inoperativos por falta de mantenimiento. Las autoridades tuvieron que contratar a una empresa para que los ponga en funcionamiento.

Ante la necesidad de más respiradores, los directivos del hospital Honorio Delgado rescataron 14 ventiladores malogrados que estaban abandonados en diferentes áreas y lo enviaron a la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) del Minsa, para que sean reparados.

Cada vez que se le consultaba al gobernador sobre la escasez de estos equipos, decía que tenían en marcha la compra de 20 ventiladores para la nueva UCI-COVID que estaban construyendo y que estos llegarían la primera semana de mayo.





Inauguraciones

El pasado 1 de mayo, Cáceres Llica, inauguró la nueva UCI-COVID con cinco ventiladores usados. Los equipos pertenecían a cuidados intensivos del Honorio Delgado. En esa ocasión se excusó indicando que tuvieron un inconveniente con el proveedor, pero que los ventiladores llegarían en los próximos días porque la orden de compra ya estaba emitida. Las camas de la nueva UCI-COVID fueron ocupadas rápidamente, mientras que en Emergencia se quedaron los primeros contagiados.

En tanto, la demanda de respiradores mecánicos seguía en aumento. Los seis equipos que requerían mantenimiento fueron atendidos y también fueron dispuestos inmediatamente. El 24 de mayo arribó en Arequipa el primer ministro, Vicente Zeballos, trayendo tres ventiladores volumétricos, además de otros equipos. El pasado sábado 6 de junio llegaron a Arequipa dos ventiladores reparados, de los 14 que fueron enviados a Lima. Y este lunes llegaron cuatro nuevos ventiladores mecánicos del MINSA.

“Ordenando el equipamiento tenemos 25 ventiladores en el hospital COVID. 13 están la nueva UCI. Ocho en la antigua Emergencia y dos en la nueva Emergencia. Hay ventiladores que les falta sus monitores, pero ya se están terminando de acondicionar”, indicó el director del Hospital Honorio, Richard Hernández.

El pasado sábado 6 de junio llegaron a Arequipa dos ventiladores reparados, de los 14 que fueron enviados a Lima. Y este lunes llegaron cuatro nuevos ventiladores mecánicos del Minsa (Foto: Zenaida Condori)





Plan regional

De acuerdo al plan regional para contener el COVID-19, la Dirección de Epidemiología ha proyectado cuatro escenarios que podrían desencadenarse en la región. Arequipa tiene 1´462,768 habitantes. En el escenario I (muy grave), según los especialistas, el 18 % (246.542) de la población sería atacado por el virus en 150 días. La Dirección de Apoyo Técnico de la GERESA sostiene que, en ese panorama, el promedio de pacientes con coronavirus que requerirían ventilación mecánica serían 1.453. Según los técnicos de la región, un paciente COVID requiere en promedio 15 días de soporte de ventilación, por lo que necesitarían adquirir 145 ventiladores.

En el escenario II (grave), el 15 % de la población arequipeña se infectará con el virus, es decir 207.139 darían positivo. Los pacientes graves que necesitarán respiración artificial serían 1.221. Los especialistas recomendaron adquirir 122 ventiladores para enfrentar esta posible situación. En el escenario III (moderado), el virus afectaría al 7% de la población (93.997). De los contagiados, 554 necesitarían ventilación mecánica, por lo que se debe adquirir 55 de estos equipos.

En el escenario IV (leve), solo se llegarán a contagiar con el virus el 4% de los arequipeños (53.713). De este grupo, 317 necesitarán conectarse a un ventilador, por lo que el gobierno regional debe garantizar 32 respiradores mecánicos. La jefa del comando COVID-19, Pilar Mazzetti, cuando llegó a Arequipa dijo que -en el papel- era un buen plan, pero pidió a las autoridades ponerlo en práctica.

Situación actual

Más allá de los planes, el verdadero trabajo lo enfrentan día a día los 10 médicos y las 21 enfermeras que laboran en el del Hospital COVID. Jorge Quispe Almerón, jefe de UCI-COVID, indicó que ni bien llegan los ventiladores son ocupados rápidamente por los pacientes. Cada vez más adultos necesitan ser conectados a estos equipos, y por tratarse de pacientes en estado crítico, necesitan monitoreo permanente.

“Hemos visto que el 5% de los pacientes contagiados con COVID, al séptimo día presentan una falla respiratoria. La mayoría de los que llegan a necesitar un ventilador son obesos, diabéticos y mayores de 50 años. Estos pacientes pueden estar entre 10 a 20 días con soporte ventilatorio, hasta que sus pulmones se desinflamen o fallezcan. Desde que funciona la nueva UCI-COVID (3 de mayo) hemos dado de alta a tres pacientes totalmente recuperados”, indicó Quispe Almerón.

En una ocasión la médico intensivista, Layza Mercado, recomendó a la población cuidarse y evitar llegar a UCI. “Vienes mal, te recuperas del virus, pero sales con el 40% de tus capacidades reducidas. Curar a un paciente crítico con problemas respiratorios es un éxito, porque le salvas la vida. Pero hay complicaciones post cuidados intensivos, que es una serie de trastornos físicos, cognitivos y psicológicos. La persona vive, pero termina vulnerable cualquier mal”, agregó la especialista.





Los requerimientos

En Arequipa, en el peor de los escenarios, 1.453 pacientes con COVID-19 requerirán ser conectados a un ventilador mecánico. Según los especialistas de la GERESA se necesitarían 145 ventiladores para atender esa demanda. En el Hospital Honorio Delgado hay 25 camas UCI equipadas con ventiladores. Según la Defensoría del Pueblo, en EsSalud hay 20 camas y en las clínicas privadas, ocho. La oferta de camas UCI para pacientes COVID en este momento, sería solo de 53.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique Linares, pidió al MINSA devolver los ventiladores mecánicos que fueron enviados a Lima para su reparación. Según el director del hospital Honorio Delgado, Richard Hernández, de los 12 que quedan pendientes, solo están siendo reparados cinco. Dice que el resto ya no se pueden componer, porque ya culminaron su periodo útil y algunas son marcas antiguas que ya no tienen repuesto.

Sobre los 20 ventiladores que el gobernador decía que estaban comprando, no hay rastro. Ahora habla de que están comprando 15, ya no de 20. En los pasillos del hospital los médicos comentan que esa contratación se perdió. El gerente de Promoción de la Inversión Privada y apoderado legal del GRA, Augusto Palaco, aseguró a este medio, que la compra no se cayó, solo que el proveedor ha solicitado una ampliación de entrega hasta mediados de julio. Los médicos ya no creen.

Lo que sí avanza y muy rápido son los contagios. Según la Sala Situacional de la GERESA ya suman 5.413 personas infectadas con el COVID-19. Además, 111 ya fallecieron a causa de este virus.

