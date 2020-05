Perú







Coronavirus en Perú: artista plástico indígena está grave y clama ayuda para su pueblo | VIDEO Pintor Rawa Muñoz está confinado en su vivienda de la comunidad shipiba de San Francisco, en Ucayali, donde no llegan médicos y no hay medicamentos. Familia del artista cuenta que, como él, hay decenas de afectados en su pueblo que no saben si padecen COVID-19 o dengue.