El Instituto Peruano del Deporte (IPD) concretó la adquisición de nuevas pistas atléticas de última generación que serán instaladas en dos puntos estratégicos del territorio nacional: el Estadio Huancayo y el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa.
Esto permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento de los atletas de alto rendimiento, quienes requieren instalaciones certificadas que respondan a los estándares internacionales exigidos por las principales competencias del calendario mundial.
Las estructuras adquiridas por la reciente gestión de Federico Tong en el IPD cuentan con materiales especializados que garantizan durabilidad, absorción de impacto y óptima respuesta biomecánica para la práctica del atletismo en sus diversas modalidades.
Su implementación permitirá que deportistas de élite, así como jóvenes promesas, se preparen en entornos adecuados que favorecen el rendimiento y la prevención de lesiones.
Asimismo, estas pistas están alineadas con las normativas de federaciones internacionales, asegurando que las sedes puedan ser utilizadas para torneos oficiales, concentraciones deportivas, campamentos de entrenamiento y competencias regionales, nacionales e internacionales.
El Estadio Huancayo, que recibirá una pista de ocho carriles, se perfila como un nuevo polo de desarrollo deportivo para el centro del país. Meses atrás, el entonces presidente del IPD ya había anunciado que esta infraestructura convertiría al recinto en una sede descentralizada para torneos internacionales.
Así, contar con una pista certificada permitirá que los deportistas locales entrenen en condiciones óptimas, evitando el desplazamiento constante hacia Lima y promoviendo el crecimiento deportivo desde sus propios territorios.
En la región Arequipa, el Centro de Alto Rendimiento también será beneficiado con la instalación de una pista atlética con exigentes estándares internacionales. Este CAR es considerado uno de los más importantes del país por su ubicación, clima, altitud y capacidad para recibir a atletas de todas las regiones.
La nueva pista potenciará la preparación de deportistas especializados en velocidad, resistencia, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Además, reforzará el trabajo de detección y formación de nuevos talentos del sur.
