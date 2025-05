El periodista radial Raúl Celis Lopez, de 70 años, fue asesinado durante la madrugada de este miércoles cuando se dirigía a su trabajo, en la ciudad de Iquitos, Loreto. La víctima y el conductor del motocarro que lo trasladaba fueron interceptados por dos sicarios que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes dispararon varias veces, según el relato del testigo principal del crimen.

El conductor del programa Hora Zero, de Radio Karibeña, falleció inmediatamente, pues recibió hasta tres disparos en la cabeza, señalan los primeros reportes de medios locales de Iquitos.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la madrugada en la cuadra 7 de la calle Brasil, cuando se dirigía a comprar periódicos, antes de ir a la cabina radial donde ejercía sus labores periodísticas. Se sospecha de un presunto trabajo de reglaje previo.

Testigos presenciales relataron a las autoridades que los atacantes actuaron con premeditación y alevosía. “Todo pasó muy rápido. La moto se acercó al motocarro y dispararon directamente al pasajero. Luego escaparon a toda velocidad”, narró un comerciante de la zona.

El conductor del motocarro, quien resultó ileso en el ataque, fue trasladado a la comisaría de la zona, a fin de que colabore con las investigaciones policiales, aportando detalles sobre la ruta que seguían y las características de los atacantes. Además, detalló que los criminales no se llevaron las pertenencias de la víctima.

Asesinato de periodista Raúl Celis ocurrió en pleno centro de la ciudad de Iquitos. Foto: difusión

Las autoridades no han confirmado ni descartado si el ataque estaría relacionado con el trabajo periodístico de Celis López, quien era conocido por sus investigaciones y denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la región Loreto; sin embargo el hecho no responde a un asalto, pues los criminales no se llevaron ninguna pertenencia de la víctima y actuaron con ferocidad.

La familia de la víctima exige justicia y la Asociación Nacional de Periodistas se pronunció sobre el hecho para pedir celeridad en las investigaciones.