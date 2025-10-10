Mediante un comunicado, diversos gremios empresariales indicaron que el nuevo gobierno, tras la vacancia de Dina Boluarte, debe actuar con pleno respeto a la Constitución y al calendario electoral.

“Es su deber garantizar la realización de las Elecciones Generales en el año 2026, de forma limpia y transparente, así como una transición ordenada conforme lo establece nuestra Constitución”, indicaron.

Además, señalaron que el presidente de la República, José Jerí, debe convocar a un gabinete de unidad nacional, técnico y éticamente solvente. Los gremios remarcaron que el país necesita un Consejo de Ministros integrado por profesionales capaces y de probada integridad, que otorgue credibilidad a la gestión pública.

Respecto a la inseguridad ciudadana, subrayan que debe ser asumida como política de Estado. “La seguridad ciudadana es hoy la mayor preocupación de los peruanos y el principal obstáculo para el desarrollo. Se requiere una acción firme, coordinada y sostenida para enfrentar la extorsión, el sicariato y las mafias que atentan contra la vida, la inversión y el empleo”, se lee en el comunicado.

Cabe precisar que los gremios empresariales están conformados por: Adex, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ComexPeru, Asociación Automotriz del Perú (AAP), Perucámaras, Plataforma Nacional Gremios Mipymes, PeruCaña y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

“Los empresarios del país seguiremos apostando por la inversión, la formalidad y la generación de empleo digno, convencidos de que el crecimiento solo será sostenible si se construye sobre la base del orden, la legalidad y la confianza”, finalizaron.