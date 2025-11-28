El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que, mediante los Tambos y las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), se han brindado más de 4,6 millones de atenciones sociales a comunidades rurales de difícil acceso en la sierra y selva del país. Este avance representa el 86 por ciento de la meta fijada para el 2025.

Gracias al trabajo conjunto con entidades públicas, privadas y los tres niveles de gobierno, alrededor de 653 mil pobladores de zonas alejadas accedieron a servicios médicos, educativos, sociales y productivos sin la necesidad de realizar largos traslados.

Actualmente existen 516 Tambos en zonas remotas del Vraem, áreas de frontera y localidades ubicadas por encima de los 4.800 metros de altitud. Estas plataformas han permitido más de 2,8 millones de atenciones y beneficiado a 528 mil personas en 15 mil centros poblados y comunidades nativas, ofreciendo desde trámites de DNI y reforzamiento escolar hasta orientación legal y apoyo para pequeños productores.

El Programa PAIS destacó también el uso de los Movitambos, embarcaciones que brindan transporte fluvial gratuito y seguro para estudiantes de Loreto, Ucayali y Junín. En el presente año se realizaron 8.705 viajes para trasladar a 305 escolares hacia sus centros educativos.

Por su parte, las PIAS han superado 1,7 millones de atenciones en comunidades nativas y centros poblados de Loreto, Ucayali y Puno. Sus intervenciones alcanzaron 405 puntos donde se ofrecieron servicios médicos, afiliación al SIS, trámites de identidad, pagos de subvenciones y orientación en casos de violencia.

Uno de los servicios más valorados es la atención a gestantes. Desde que se realizan estas campañas sociales, se han registrado 33 nacimientos a bordo de las PIAS. Uno de ellos es el de Jhon, nacido en el 2022 en la PIAS Lago Titicaca I en Puno.

Tanto él como su madre continúan recibiendo controles y servicios cada vez que la plataforma lacustre llega a la isla Amantaní.