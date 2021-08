El Ministerio de Defensa (Mindef) informó que personas ajenas a las Fuerzas Armadas están realizando invocaciones en las calles sobre el inicio de supuestos reclutamientos para el servicio militar a partir de la próxima semana, lo cual -según la entidad del Estado- es completamente falso.

La entidad detalló -a través de un comunicado- que tomó conocimiento de este hecho a través de videos difundidos en aplicaciones de mensajería y en redes sociales. “Esto es falso y se coordinará con los procuradores del sector Defensa para que se tomen las medidas legales que correspondan por incumplimiento a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 0200-2021-DE”, precisó el Mindef en el documento.

Asimismo, el Mindef indicó que las mejoras para el servicio militar aún están en evaluación, y cualquier información respecto a dicho tema, será comunicada a través de sus canales oficiales. “Invocamos a todos los peruanos a no dejarse sorprender”, finaliza el pronunciamiento.

Durante su discurso de asunción de mando ante el Congreso de la República, el jefe de Estado anunció la creación de un programa denominado ‘Ingresa a servir a tu patria y asegura tu preparación para el futuro’, para promover el ingreso al Servicio Militar Voluntario existente.

“Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar”, precisó durante su mensaje a la Nación.

Incentivarán el servir a la patria

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Edison Ayala, informó el último lunes que el servicio militar constará de dos etapas diferentes y que no se violarán los derechos de ningún ciudadano.

“Lo que se ha estado diciendo es que se va a incentivar el servicio militar voluntario, prometiendo beneficios. Hay muchos jóvenes que no tienen oportunidades o no tienen dinero, entonces no están haciendo nada. Lo que estamos haciendo es decirle al joven que sirva a su patria con incentivos como convenios que les permitan el ingreso a las universidades”, aseguró.

Sin embargo, explicó que si alguien no desea asistir a este servicio y tampoco realiza alguna otra actividad, entonces se procederá a aplicar un servicio militar obligatorio, cuyo marco legal está todavía en elaboración. Adelantó que será detallado durante la exposición de la política de Gobierno ante el Congreso.

