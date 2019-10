En el día de la conmemoración del combate de Angamos, este martes cientos de ciudadanos acudieron hasta la casa museo Miguel Grau, ubicada en el centro de Piura. Horas antes, autoridades locales y regionales y personal de la Marina de Guerra del Perú rindieron homenaje al Caballero de los Mares en el óvalo Grau. Durante la ceremonia se exhaltaron los valores cívicos y patrióticos de Grau Seminario, quien ofreció su vida defendiendo nuestro territorio nacional.

“Es la primera vez que acude tanta gente al museo Miguel Grau”, dijo una oficial de la Marina de Guerra del Perú que controlaba el ingreso a la casona histórica. “Normalmente acuden entre 20 y 50 personas al día, pero ahora ya llevamos más de 500 en un solo día. Es por la fecha y porque han venido delegaciones de alumnos con sus profesores”, añadió.

Cientos de niños, jóvenes y adultos acudieron hasta la casa museo Miguel Grau para conocer un poco de la vida del héroe de Angamos. (Foto: Ralph Zapata)

Debido al incremento de visitantes, quienes incluso formaron largas colas para ingresar, la Marina de Guerra amplió el horario de atención: desde las 8 am hasta la 1 pm; y de 3 a 6 pm. El horario normal de ingreso es de 9 am a 1 pm y de 3 pm a 5 pm. Y los sábados y domingos se atiende de 9 am a 1 pm.

Los visitantes recorrieron toda la casona del héroe de Angamos, y pudieron apreciar sus fotografías, la réplica del monitor Huáscar, así como las cartas familiares de Miguel Grau, y sus objetos personales. Los más pequeños se tomaron fotos con la estatua en uno de los ambientes, y se colocaron gorros marineros y alguna vestimenta que forma parte del circuito turístico en este local.

Cientos de niños, jóvenes y adultos acudieron hasta la casa museo Miguel Grau para conocer un poco de la vida del héroe de Angamos. (Foto: Ralph Zapata)

- Un hombre ejemplar -

Hasta la casona de Grau llegó también Ruperto Saavedra Dioses, de 92 años, apoyado sobre un bastón y conducida por su sobrina Miluska Saavedra, de 18 años. El hombre, natural de la provincia de Sullana, portaba fotografías de su paso por la Marina de Guerra del Perú, a bordo del BAP Almirante Grau.

Don Ruperto Saavedra, de 92 años, también fue a la casa de Grau para recordar su paso por la Marina de Guerra, a bordo del buque Almirante Grau. "Grau es inspiración para los jóvenes del mundo", dijo el ex marino. (Foto: Ralph Zapata)

“Yo fui cabo de primera, de la Marina, me desempeñé en el área de Ingeniería desde los 17 años. Ahora tengo 92 años y sigo admirando a Miguel Grau. Viva !Grau! He venido para recordar las épocas gloriosas de la Marina. Para mí, Grau representa un caballero a carta cabal en todos sus estamentos, que cumplió con su deber, y es un ejemplo para la juventud”, dijo el ex marino.

Vale precisar que horas antes, en la mañana, las autoridades de Piura y personal de la Marina de Guerra del Perú rindió un merecido homenaje a Miguel Grau Seminario. El acto contó con la participación de las principales autoridades y se realizó en el óvalo Grau, en el centro de Piura. Antes hubo un desfile militar a cargo de miembros de la Marina de Guerra del Perú.