El sector Educación en Piura pasa por uno de sus peores momentos, pues el Ministerio Público investiga, desde hace varios años, el desvío de más de S/ 11 millones de diferentes Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) a favor de ex funcionarios. Uno de los últimos casos es el de la Ugel Paita, donde la Contraloría ha revelado un perjuicio económico de S/ 823 mil 420.

El ente de control dijo, en su informe de control posterior 2044-2019, que se procesaron planillas de haberes de profesores nombrados y contratados durante el período 2015-2016 sin el sustento requerido por la normativa. Asimismo, hubo manipulación informática de los archivos generados para el pago, que ocasionaron un perjuicio a la entidad por un monto ascendente a S/ 823 mil 420,17.

Los responsables de esas irregularidades fueron la ex directora de Ugel Paita, Cecilia Tume, y otros 24 ex funcionarios de dicha dependencia del Gobierno Regional de Piura. A todos ellos el órgano de control recomienda iniciarles proceso administrativo o penal. Por eso insta a la Procuraduría Pública encargada de asuntos judiciales de la Contraloría iniciar los trámites para las denuncias respectivas.

- Una gran red de corrupción -

Pero esta no es la única Ugel en Piura donde se desviaron fondos de manera ilegal. El Ministerio Público investiga desde hace varios años a ex funcionarios, incluido un ex director de Educación, en el desvío de S/ 11 millones de las Ugel Sullana, Chulucanas, Talara, Paita y de la sierra de Piura.

En las indagaciones también está involucrada la ex consejera regional por Talara, Grecia Arriola. A ella se la acusa del presunto delito de asociación ilícita para delinquir al haber coordinado el nombramiento de ex funcionarios de la Ugel Talara, que terminaron desfalcando con más de S/ 3 millones al estado.

En este caso también está involucrado el exdirector de la Dirección Regional de Educación, Pedro Periche, quien aceptó ante los fiscales haber coordinado con Arriola la designación de Angélica Deza (ex directora de Ugel Talara). De igual manera la fiscalía presentó correos electrónicos entre el exgobernador de Piura, Reynaldo Hilbck, y Periche, que demuestran que Arriola también propuso a Matilde Chiroque como ex directora de Ugel Talara. Esta última cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Sullana, desde julio de este año, por este caso.

La procuradora pública Anticorrupción de Piura, María Isabel Palomino, dijo a El Comercio que se trata en realidad de una escuela criminal en el sector Educación de Piura. “Esos conocimientos para desfalcar al estado se enseñan, se transmiten. Estas malas prácticas no empiezan en 2015, con Ugel Paita, sino que vienen desde más atrás”, comentó.