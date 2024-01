La ciudadana Yovana Cruz Solano denunció que sufrió un aborto tras la violenta intervención a la que la sometieron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en Puno. Ella había sido acusada por el robo de un celular y cuatro efectivos llegaron hasta su casa y pese a su estado de gestación detuvieron violentamente a la mujer arrastrándola por el piso y en medio de jalones que fueron captados en video.

El presunto caso de abuso policial ocurrió en la comunidad Cochanquiray del distrito de Cabanilla, provincia de Lampa. Allí Cruz Solano, fue acusada por el robo de un equipo telefónico en medio de un conflicto por terrenos en la zona.

La intervención se produjo en el domicilio de la mujer y en presencia de sus dos hijas menores de edad, quienes intentan ayudar a su madre. Una de ellas tratando de impedir que los agentes intensifiquen la violencia contra su madre y la más pequeña se muestra asustada y con llanto.

Además, en el video difundido en las redes sociales se muestra que Yovana fue ingresada en la maletera de la camioneta y trasladada posteriormente a la dependencia policial de la zona.

Tras la intervención policial y luego de que fuera trasladada a un hospital, la agraviada reportó que perdió al bebé que esperaba.

“Yo les dije que me están lastimando, por favor que estoy gestando, que me suelten, pero lamentablemente no me escucharon”, comentó la mujer a medios locales de Puno.

Ante los hechos, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra cinco agentes de la PNP por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones) en agravio de la mujer.

“Fiscalía de DD.HH de Puno investiga si efectivos policiales habrían ejercido uso excesivo de la fuerza en contra de Yovana Cruz (quien se encontraba en estado de gestación), al ser intervenida para su traslado a la comisaría de Lampa. Ello, tras ser denunciada por robo agravado”, indicó la institución.

