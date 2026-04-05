Resumen

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El programa tiene una duración de 10 meses, periodo en el que los participantes viven una experiencia intensiva de aprendizaje. (Foto: Planta de Backus)
El programa tiene una duración de 10 meses, periodo en el que los participantes viven una experiencia intensiva de aprendizaje. (Foto: Planta de Backus)
Por Redacción EC

Se anunció la apertura de inscripciones para el programa global Graduate Management Trainee (GMT) 2026, una iniciativa dirigida a jóvenes profesionales que buscan construir una carrera con impacto real en la categoría cervecera desde el inicio.

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