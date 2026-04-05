Se anunció la apertura de inscripciones para el programa global Graduate Management Trainee (GMT) 2026, una iniciativa dirigida a jóvenes profesionales que buscan construir una carrera con impacto real en la categoría cervecera desde el inicio.

“Buscamos jóvenes con curiosidad, iniciativa y ganas de retarse en proyectos que muevan la categoría. Los trainees llegan para cuestionar, proponer nuevas ideas y construir soluciones junto a equipos que los impulsan a crecer”, señaló Agustina Ochoa, directora de People en Backus.

El programa tiene una duración de 10 meses, periodo en el que los participantes viven una experiencia intensiva de aprendizaje a través de rotaciones en áreas clave del negocio como ventas, supply, marketing y logística. Durante este proceso, los trainees lideran proyectos vinculados a las marcas de cerveza, enfrentando desafíos reales del negocio y trabajando junto a equipos multidisciplinarios.

La experiencia busca que cada participante desarrolle una visión integral de la compañía, fortalezca su capacidad para resolver problemas complejos y se prepare para asumir su primera posición fija dentro de la empresa líder de la categoría cervecera.

El programa está dirigido a jóvenes con mentalidad de aprendizaje, iniciativa y capacidad para desenvolverse en entornos dinámicos. Los requisitos para postular son:

Formación: haber culminado estudios universitarios hace menos de 3 años.

haber culminado estudios universitarios hace menos de 3 años. Idiomas: dominio de inglés entre nivel intermedio y avanzado

dominio de inglés entre nivel intermedio y avanzado Experiencia: entre 0 a 3 años de experiencia laboral, prácticas profesionales o voluntariado.

entre 0 a 3 años de experiencia laboral, prácticas profesionales o voluntariado. Movilidad: disponibilidad para trabajar en cualquiera de las operaciones de la compañía a nivel nacional.

Los interesados podrán postular hasta el 5 de abril a través de https://abinbev-backus.na.teamtailor.com/. Durante el proceso, los candidatos participarán en distintas etapas donde podrán demostrar su capacidad de análisis, liderazgo y resolución de problemas.