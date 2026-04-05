Se anunció la apertura de inscripciones para el programa global Graduate Management Trainee (GMT) 2026, una iniciativa dirigida a jóvenes profesionales que buscan construir una carrera con impacto real en la categoría cervecera desde el inicio.
Se anunció la apertura de inscripciones para el programa global Graduate Management Trainee (GMT) 2026, una iniciativa dirigida a jóvenes profesionales que buscan construir una carrera con impacto real en la categoría cervecera desde el inicio.
“Buscamos jóvenes con curiosidad, iniciativa y ganas de retarse en proyectos que muevan la categoría. Los trainees llegan para cuestionar, proponer nuevas ideas y construir soluciones junto a equipos que los impulsan a crecer”, señaló Agustina Ochoa, directora de People en Backus.
El programa tiene una duración de 10 meses, periodo en el que los participantes viven una experiencia intensiva de aprendizaje a través de rotaciones en áreas clave del negocio como ventas, supply, marketing y logística. Durante este proceso, los trainees lideran proyectos vinculados a las marcas de cerveza, enfrentando desafíos reales del negocio y trabajando junto a equipos multidisciplinarios.
La experiencia busca que cada participante desarrolle una visión integral de la compañía, fortalezca su capacidad para resolver problemas complejos y se prepare para asumir su primera posición fija dentro de la empresa líder de la categoría cervecera.
El programa está dirigido a jóvenes con mentalidad de aprendizaje, iniciativa y capacidad para desenvolverse en entornos dinámicos. Los requisitos para postular son:
- Formación: haber culminado estudios universitarios hace menos de 3 años.
- Idiomas: dominio de inglés entre nivel intermedio y avanzado
- Experiencia: entre 0 a 3 años de experiencia laboral, prácticas profesionales o voluntariado.
- Movilidad: disponibilidad para trabajar en cualquiera de las operaciones de la compañía a nivel nacional.
Los interesados podrán postular hasta el 5 de abril a través de https://abinbev-backus.na.teamtailor.com/. Durante el proceso, los candidatos participarán en distintas etapas donde podrán demostrar su capacidad de análisis, liderazgo y resolución de problemas.