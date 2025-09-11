Con una misa realizada la tarde de este jueves en el cementerio Campo Fe de Huachipa, se conmemoró el primer aniversario del fallecimiento del expresidente de la República Alberto Fujimori. El exmandatario murió el 11 de setiembre de 2024, a los 86 años, tras una larga batalla contra el cáncer.

A la ceremonia asistieron Keiko Fujimori, familiares cercanos, dirigentes de Fuerza Popular y legisladores fujimoristas. La ausencia de Kenji Fujimori, hijo menor del exgobernante, llamó la atención.

Alberto Fujimori murió el 11 de setiembre de 2024, a los 86 años. (Foto: Renato Pajuelo/AFP)

Durante su intervención, Keiko Fujimori declaró a la prensa: “Ha pasado un año desde que partió mi padre, y hoy he querido recordarlo como padre, un gran papá, un gran abuelo, como profesor universitario que fue y como líder. Él hoy trasciende y ya deja de estar en el debate de la coyuntura y pasa a ser un referente que en momentos de dificultad puede ayudarnos también a tomar decisiones”.

Respecto a la ausencia de su hermano menor, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo: “Cada uno de los miembros de la familia lleva el duelo de una manera distinta, pero no han faltado el amor y el apoyo de mis hermanos Hiro, Sachi y Kenji hacia nuestro padre”. Más adelante, al ser consultada sobre temas políticos, concluyó: “Me van a excusar, pero hoy no es un día para hablar de política”.

Keiko Fujimori y su hermana Sachi en el velorio de su padre, Alberto Fujimori.(GEC)

Alberto Fujimori pasó sus últimos días en la casa de su hija Keiko, en San Borja, donde vivió junto a sus nietas. El exmandatario había sido indultado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017, decisión anulada posteriormente por el Poder Judicial en 2018. Sin embargo, en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación definitiva al reponer el indulto.