El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseveró que el Congreso censuró a su titular, Lady Camones, para corregir la situación generada luego de que se revelaran audios entre ella y el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

“Esa conversación entre un candidato al Gobierno y la presidenta de Congreso y otros congresistas, de lo que se dice, sobre que una persona extraña al Congreso daba instrucciones para que puedan agendar los temas que se tienen que tratar, pues eso nos preocupó porque es por eso que el Congreso no vio los proyectos que mandó el Ejecutivo, el primero de ellos es para la estabilidad política, sobre vacancia y el cierre del Congreso, eso dio lugar para que haya cinco presidentes en cinco años, ese tema se debe ver”, aseveró a la prensa.

“La estabilidad política es fundamental para que haya estabilidad económica y estabilidad en todos los otros sectores y ese hecho nuestro Congreso lo ha corregido rápidamente, han advertido que no pueden ir por esa vía porque sería informalizar la política”, añadió.

El premier Aníbal Torres, los ministros de @CancilleriaPeru y de @MINCETUR, y el secretario general adjunto de la @OECD, Ulrik Vestergaard Knudsen, brindan conferencia de prensa para tratar sobre el proceso de adhesión y la importancia para el Perú.

🔴 https://t.co/WKXCwVOxVf pic.twitter.com/zSy5pO5Duq — Consejo de Ministros (@pcmperu) September 6, 2022

Las declaraciones del jefe de Gabinete se dieron durante la rueda de prensa que se dio luego de la reunión que tuvo con el Secretario General Adjunto de la OCDE, Ulrik Vestergaard a fin reforzar la implementación de la hoja de ruta para proceso de adhesión de Perú a la entidad. En el evento también estuvieron presentes los ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores, Roberto Sánchez y Miguel Ángel Rodríguez Mackay, respectivamente.

Camones Soriano fue censurada ayer luego de solo mes y medio en el puesto. La votación fue de con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones.

Denuncia amenazas de muerte

En otro momento, Torres Vásquez denunció que viene siendo víctima de amenazas de muerte, tal y como lo había adelantado el ministro de Trabajo, Alejandro Salas.

“Las amenazas de muerte vienen de distintos sectores de la ultra derecha en nuestro país, a ese sector le pido que dejemos los odios y que nos unamos todos por nuestra patria, las necesidades de educación y de salud, de promover el agrio y la minería no tienen un color político, con eso no estoy sosteniendo que cada uno no debe tener una posición política”, manifestó a los medios.