Arón Espinoza, miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Podemos Perú, informó que dicho partido solicitó los descargos de la congresista Ariana Orué por la contratación de la presunta pareja de su hermana.
En Canal N, el también regidor de la Municipalidad de Lima indicó que luego de ello se evaluará su situación y posteriormente se emitirá un pronunciamiento al respecto, tal como ocurrió con el caso de Kira Alcarraz, quien luego renunció a la bancada.
LEE MÁS: Congresista Ariana Orué sobre contratación de pareja de su hermana: “Es un cargo de confianza, no un concurso público”
“Ya se le ha cursado una invitación para que haga sus descargos y sobre eso tomaremos una evaluación y su pronunciamiento respecto”, expresó.
Espinoza señaló que dicha contratación “no es lo correcto” y dejó en claro que la Comisión de Ética “debe actuar con bastante prontitud” e invitar a la congresista para que brinde sus descargos y sobre ello, decidir o no una posible sanción.
LEE MÁS: Congresista Ariana Orué apela a la victimización y niega mal uso de asesores: “Me vienen haciendo reglaje”
No obstante, Arón Espinoza, quien integra el CEN de Podemos Perú desde el 2020, afirmó que Ariana Orué es la única congresista que viene fiscalizando a las autoridades del Gobierno Regional y municipalidad provincial del Callao.
En ese sentido, manifestó que “en política no hay casualidades” y que no se debe dejar de lado el “trabajo fiscalizador” que viene realizando la legisladora, quien reemplazó en el cargo al fallecido Enrique Wong.
LEE MÁS: Denuncian que la congresista Ariana Orué contrató en el Parlamento al socio de su hermana
“Hay que tomar en cuenta algo importante: la congresista Ariana Orué ha manifestado que viene fiscalizando -cosa que no hacen otros congresistas de la región- al Gobierno Regional y la municipalidad metropolitana. Ha denunciado hechos graves que deberían ser tomados tanto por la Comisión de Fiscalización como las instituciones que imparten justicia e investigan delitos”, subrayó.
“A veces en política no hay casualidades en el sentido de que se evidencian estas cosas: al margen de que haya un presunto mal uso de recursos públicos al hacer una contratación que no se debió hacer, también no hay que dejar de lado el trabajo fiscalizador que viene haciendo la congresista”, sentenció.
LEE MÁS: Presidente del JNE “confía” en que el Gobierno y el Congreso brindarán el presupuesto para elecciones del 2026
Cabe indicar que la congresista Ariana Orué aseguró que la contratación de la pareja de su hermana en su despacho es legal, pese a los cuestionamientos por el vínculo familiar, ya que se trata de un puesto de confianza.
“Es un cargo de confianza, no es un concurso público. Yo puedo colocar en este caso a las personas que tengan y cumplan con todos los requisitos que pide el Congreso”, aseguró ante la prensa este miércoles.
