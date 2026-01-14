José Jerí, presidente de la República, minimizó la reunión no oficial que sostuvo con un empresario chino en un chifa el 26 de diciembre último, señalando que él es un mandatario diferente que “está en constante movimiento”, pero reconoció que cometió un error porque su accionar puede ser comparado con Pedro Castillo y las citas que sostenía en el inmueble ubicado en el Jr. Sarratea.
“Es cierto, admito el error que no fue en una hora adecuada porque tenemos el tufillo de un expresidente. Ese es el error que admito”, comentó ante la prensa este miércoles para luego insistir en que no debería ser comparado con lo que ocurría en Sarratea.
LEE: Comisión de Fiscalización pide información a José Jerí por reunión no registrada con empresario chino
“Son cosas distintas. Lo cierto es que no soy Pedro Castillo ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, lo que debo hacer y no debo hacer. Vuelvo a decir públicamente que admito el error que no fue adecuado porque se puede haber comparado como se está comparando con esa situación, pero quienes me conocen saben mi dinámica de interactuar en la calle, de estar todo tiempo afuera”, reiteró.
En sus comentarios, reiteró que la reunión ocurrió en un local y que no fue registrada porque no está trabajando solo en su despacho. “Soy un presidente que está en la calle, que va a comprar sus cosas, que come en el chifa, en la pollería (...) Cuando voy a comprar a Tottus no voy a registrar que voy a comprar a Tottus”.
Asimismo, dijo que no tenía nada que esconder pero que las circunstancias del encuentro no fueron óptimas por las sospechas que pudo generar por no haberse realizado en Palacio de Gobierno. “En principio yo no convoqué la reunión, yo fui a hacer otras actividades privadas propiamente dichas, pero eso será esclarecido en su momento cuando haga los descargos por documento”.
Jerí Oré insistió en que el tema de conversación fue sobre actividades oficiales en Palacio de Gobierno por el Día de la Amistad Perú-China, y evitó responder sobre qué otros temas fueron abordados en esa cita, luego de asegurar que no tenía conocimiento alguno sobre los antecedentes o reuniones previas que había tenido el empresario chino Zhihua Yang. “No tenía mucho conocimiento de las reuniones que había tenido para nada. No estoy pensando en quién se ha reunido, con quién se va a reunir o cuál es su pasado. Yo a él lo conozco hace mucho tiempo”.
El presidente aseguró que responderá vía escrita a la Comisión de Fiscalización, desde la cual le han pedido información sobre esta cita. “Será materia de explicación pormenorizada ante la comisión porque me han pedido un documento”.
