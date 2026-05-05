Tras los cuestionamientos al proceso electoral del domingo 12 de abril, la Comisión de Constitución del Congreso convocó a los máximos representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, para rendir su declaración en la sesión ordinaria que se desarrollará este martes 5, a partir de las 10:00 a. m.

Los funcionarios tendrán que responder en torno a las irregularidades reportadas durante el domingo 12 de abril, como el retraso en la instalación de mesas de sufragio, así como el traslado y repliegue del material electoral.

Como se sabe los problemas de organización fueron tan críticos en locales de votación de Lima Sur que la jornada electoral se prolongó hasta el día siguiente, un hecho sin precedentes que ha puesto en duda la eficiencia operativa del sistema.

Para profundizar en el análisis legal de lo ocurrido en la jornada, la Comisión también contará con la participación del constitucionalista Domingo García Belaunde y de Jorge Cáceres, quien encabeza la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Ambos especialistas aportarán su visión sobre si el manejo del proceso vulneró los marcos normativos vigentes o el derecho al sufragio de los ciudadanos.