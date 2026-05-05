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La Comisión de Constitución citó para este martes a los titulares del JNE, ONPE y Reniec tras los incidentes logísticos del 12 de abril. Foto: composición GEC
La Comisión de Constitución citó para este martes a los titulares del JNE, ONPE y Reniec tras los incidentes logísticos del 12 de abril. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Tras los cuestionamientos al proceso electoral del domingo 12 de abril, la Comisión de Constitución del Congreso convocó a los máximos representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, para rendir su declaración en la sesión ordinaria que se desarrollará este martes 5, a partir de las 10:00 a. m.

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