La bancada Alianza Para el Progreso (APP) se pronunció en contra de la propuesta para aumentar la remuneración de los parlamentarios del Congreso bicameral a más de S/ 42 mil, tal y como se evaluará en la Comisión de Constitución.

“El Grupo Parlamentario APP aclara que su posición es contraria a cualquier propuesta de aumento de sueldos para Diputados y Senadores en el próximo Congreso bicameral, lo cual no ha sido puesto en conocimiento ni en debate en el Congreso de la República”; indicaron en una publicación en redes sociales.

Tal y como informó El Comercio, una propuesta en la Comisión de Constitución plantea que los reglamentos para diputados y senadores consideren que la remuneración de los parlamentarios en el Congreso bicameral llegue a más de S/ 42 mil.

La bancada APP aseguró que su postura es que la bicameralidad que entrará en vigencia desde el 28 de julio del 2026, en el siguiente Parlamento, no debe generar un gasto adicional al erario nacional.