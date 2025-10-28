Congresistas de diferentes bancadas han presentado un nuevo proyecto de ley para ampliar el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), luego que se postergara nuevamente este debate en la Comisión de Energía y Minas la semana pasada. Esta vez, busca que la vigencia se extienda por cinco años hasta el 2030.

La propuesta fue planteada formalmente el 24 de octubre, el mismo día que la comisión parlamentaria sesionó y decidió dejar en suspenso la extensión de la vigencia del Reinfo hasta que se realice una mesa técnica.

Los autores del proyecto fueron Pasión Dávila (Bancada Socialista) y Paul Ticona (Somos Perú), este último expresidente de la Comisión de Energía y Minas. Cuentan con firmas de miembros de sus bancadas así como de Podemos Perú y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial.

Nuevo proyecto para extender el Reinfo hasta el 2030.

Este nuevo texto propone ampliar “por única vez” el plazo de formalización minera a través del Reinfo.

Si bien los otros proyectos que plantaron algo similar establecían como fecha final de la extensión los años 2028 y 2029, esta nueva iniciativa propone una ampliación hasta el 31 de diciembre del 2030.

Esto permitiría la continuidad de la vigencia del Reinfo “o del registro que lo sustituya”, en medio de reclamos por parte de mineros informales que exigen permanecer en el proceso de formalización a pesar que el registro vence a fines del 2025.

La iniciativa también incluye entre sus disposiciones complementarias una suspensión de los procesos de exclusión, cancelación o revocación de las inscripciones al Reinfo, otra de las exigencias de algunos sectores mineros.

Actualmente, la propuesta se encuentra en manos de la Comisión de Energía y Minas desde el 27 de octubre a la espera que sea debatida.