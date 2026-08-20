Luis Galarreta se presenta ante la Cámara de Diputados para hacer una exposición de lineamientos del gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Luis Galarreta se presenta ante la Cámara de Diputados para hacer una exposición de lineamientos del gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, en su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, anunció que tienen objetivos con plazos fijos para medir la eficiencia gubernamental, y que el primero de ellos es para diciembre del 2026.

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