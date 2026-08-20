El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, en su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, anunció que tienen objetivos con plazos fijos para medir la eficiencia gubernamental, y que el primero de ellos es para diciembre del 2026.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, en su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, anunció que tienen objetivos con plazos fijos para medir la eficiencia gubernamental, y que el primero de ellos es para diciembre del 2026.
Durante su exposición sobre transparencia pública, el jefe del gabinete aseveró: “No todo resultado se obtiene en seis meses, pero en seis meses sí tiene que poder demostrarse que el Gobierno empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento aquello que dijo que iba a hacer”.
La sesión plenaria, dirigida por Oscar Reto (Partido del Bueno Gobierno) se realiza en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución y sin una posterior cuestión de confianza, pero sí con la presentación de Galarreta y de su Gabinete Ministerial.
“El país ya no quiere más años perdidos en debates, enfrentamientos o crisis políticas sin soluciones. Quiere que sus autoridades resuelvan”, enfatizó Luis Galarreta.
En esa línea, planteó establecer una relación de cooperación institucional con el Parlamento: “Que este sea el inicio de una nueva era política: menos confrontación estéril, más coordinación; menos trámites y discursos, más soluciones”.
Para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros estructuró metas hacia diciembre de 2026, julio de 2027 y el año 2031 al final de su mandato.
Cierre del discurso de Galarreta ante diputados
Luis Galarreta reconoció en su mensaje final que el Parlamento ejerce control político y no ejecuta de forma directa obras públicas, agua potable ni títulos de propiedad. No obstante, instó a los diputados a coordinar con los ministros para destrabar los obstáculos administrativos locales.
Finalmente, el premier ratificó el compromiso del Gobierno de asumir sus funciones sin excusas, con firmeza y sentido de urgencia. Aseguró que la gestión de Keiko Fujimori no administrará las crisis, sino que tomará decisiones para dejar un país estable a las futuras generaciones.
Primer ministro Luis Galarreta dice que recibieron el país desordenado
Luis Galarreta informó sobre el aparato público y sostuvo que recibieron “un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”. Según denunció, la estructura estatal se encuentra entrampada por una burocracia ineficiente que actúa de forma tardía ante la delincuencia y las emergencias climáticas.
“El Perú no está mal porque no sepamos cuáles son sus problemas, ni porque la democracia, la libertad individual o la libertad económica hayan fracasado. Está mal porque durante demasiado tiempo f