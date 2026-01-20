La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) sesionará este miércoles 21 de enero, a partir de las 09:00 a.m., para calificar la procedencia de diversas denuncias constitucionales. Entre los puntos principales de la agenda destaca el recurso presentado por el expresidente Pedro Castillo contra Dina Boluarte, exministros, legisladores y magistrados por las muertes y lesiones ocurridas durante las movilizaciones sociales registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

En los expedientes DC 655 y DC 661, Castillo imputa a Boluarte y a una lista de más de cien personas la presunta comisión de delitos de homicidio calificado, lesiones graves, usurpación de funciones y prevaricato. Según el expresidente preso por el golpe de Estado del 2022, se señalan infracciones a múltiples artículos de la Constitución Política. La acusación también alcanza a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a diversos jueces supremos y a congresistas de distintas bancadas.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Además del caso de las protestas, la SAC evaluará la procedencia de la denuncia DC 596, formulada por la fiscal suprema Delia Espinoza por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en documentos públicos contra Dina Boluarte. Asimismo, se encuentra en agenda la DC 657 por supuesta colusión agravada y negociación incompatible, que involucra a la mandataria y a los exministros Raúl Pérez Reyes y César Sandoval Pozo. También se revisará la DC 517 referida a presuntas infracciones constitucionales vinculadas al ejercicio del cargo de la exmandataria.

El grupo de trabajo también tiene previsto sustentar informes de calificación sobre las denuncias acumuladas DC 493, 533, 589 y 598. Estos casos, impulsados por congresistas y el Ministerio Público, atribuyen a la jefa de Estado la presunta comisión de delitos de usurpación de función pública, omisión de funciones y abandono de cargo. La agenda incluye, además, denuncias contra otros altos funcionarios, como la exfiscal Patricia Benavides por presunto cohecho activo y contra los jueces supremos Juan Carlos Checkley y Helder Terán.

La sesión, presidida por la congresista Lady Camones, se llevará a cabo de manera virtual a través de una plataforma digital. Durante la jornada, los integrantes de la subcomisión deberán votar si estas denuncias cumplen con los requisitos formales para iniciar el proceso de investigación correspondiente.