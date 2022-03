Conforme a los criterios de Saber más

La meta que tuvo Diego Bazán, congresista de Avanza País, para presentar la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, fue sumar las 33 firmas requeridas, no esperar más e ingresar el documento a trámite. Según señala en entrevista con El Comercio, en el camino hubo dificultades, pero dice confiar en superar los 66 votos requeridos para la destitución del miembro del Ejecutivo.

Es más, asegura que Fuerza Popular ha comprometido su respaldo, pese a que ningún miembro de la bancada fujimorista firmó la moción. Esta lleva rúbricas de legisladores de Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Juntos por el Perú y parlamentarios no agrupados del Partido Morado y Podemos Perú.

De acuerdo a Bazán, representantes de algunas bancadas se tomaron su tiempo para decidir firmar la moción de censura contra Hernán Condori, por lo que tuvo que recurrir a un llamado de atención a través de Twitter.

—Usted empezó a tramitar la moción de censura desde el mismo día de la interpelación a Hernán Condori, el 16 de marzo, y tras una semana consiguió las 33 firmas. Si incluso desde antes se promovía la destitución, ¿por qué fue difícil obtener las adhesiones?

Ha sido definitivamente difícil, pero agradezco el apoyo de los que firmaron. Las firmas de Renovación Popular fueron fundamentales para lograr esas 33 firmas. Conversé con el vocero de Fuerza Popular, el señor Guerra García, el martes en la noche y me indicó que teníamos su total respaldo para los votos. Estamos seguros que vamos a conseguir los 66 votos que se requieren para que el tema proceda.

—Cuando habla de dificultad, da a entender negativas, demoras. ¿O a qué la atribuye?

Básicamente es el tema es que son firmas digitales, hay que pasar uno por uno. Pudieron ser también rápidas algunas bancadas en tomar la decisión. Fueron las dos cosas. Algunas bancadas se tomaron su tiempo para decidir y definitivamente tuvimos que hacer un poco de presión mediática para conseguir el apoyo rotundo. Lo valioso es que ya tenemos comprometido el apoyo para el día de la votación.

—Llamó la atención su tuit del martes indicando que faltaban cuatro firmas. ¿Ese fue el método de presión o un llamado de atención?

Fue un llamado de atención a los colegas que todavía no firmaban. Pero la moción ha sido multipartidaria. Han firmado cinco bancadas y dos congresistas no agrupados. Eso es importante.

—Ningún congresista de Fuerza Popular firma la moción. ¿Qué respuestas o explicaciones ha tenido de esa bancada, con quiénes habló?

Escuché las declaraciones del congresista Guerra García indicando que ellos estaban evaluando apoyar la moción. No esperé la toma de decisión y de inmediato presenté la moción. Ellos tenían la voluntad. Ayer [martes] me la expresó el congresista Guerra García y me indicó que sí van a apoyar con sus votos. Después de presentar la moción, me indicó que sí tenía la voluntad. El tiempo no les dio, yo presenté la moción y luego me llamó directamente y me dijo que contamos con sus votos para la censura.

—¿Le llama la atención que FP no haya firmado con tiempo pese a que semanas atrás promovía también la censura? ¿A qué cree que responde esa actitud?

No quiero especular al respecto. Hemos dado recién el primer paso y necesitamos el segundo. Necesitamos los votos de todo el bloque democrático del Congreso. Fuerza Popular va a apoyar.

Diego Bazán cuenta que Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, lo llamó la noche del martes tras la presentación de la moción de censura contra Hernán Condori y le aseguró el respaldo fujimorista para la votación. (Foto: El Comercio)

—En el caso de Renovación Popular, ¿esta bancada le dio largas para firmar? ¿Con quiénes habló y por qué tampoco firmaron todos?

El congresista Montoya fue bastante claro desde un inicio, en el sentido de que ellos tenían la intención de esperar treinta días. Luego, en sus declaraciones mencionó las 48 horas que le iban a dar para que responda vía documentaria. Ayer [martes] me refirieron los congresistas de Renovación Popular que no había respondido el ministro y, ante la negativa de responder, se sumaron a la moción de censura. En este caso solo firmaron tres, que era lo que necesitábamos en ese momento, si no se iba a dilatar el tema. Pero la voluntad fue de que firmen todos.

—¿Se justificaba ese planteamiento de Renovación Popular pese a los cuestionamientos a Condori?

No. He sido desde un inicio directo con el congresista Montoya. La salud de los peruanos no puede esperar treinta días. Por eso nosotros accionamos de manera inmediata esa moción. Si tenían la firme intención de firmar los nueve miembros de Renovación Popular, quiere decir que contamos con esos nueve votos también.

—¿Algún congresista tuvo la iniciativa de hablar con usted y prometer la firma, pero luego no la plasmó en la moción?

No, para nada. Todos los congresistas a los que hemos decidido consultar si es que desean firmar han firmado desde un inicio. Y agradezco el apoyo de congresistas que incluso están en diversos temas al lado del gobierno, como es el caso de Ruth Luque y Sigrid Bazán. Después, hubo el apoyo incondicional de los tres congresistas del Partido Morado.

—¿A cuántos congresistas se acercó?

A todos los que han firmado, a uno por uno les solicité que apoyen. A los de Acción Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado los convoqué y aceptaron de inmediato sumarse.

—Cuando buscó o conversó usted con congresistas, ¿recibió negativas?

No, de nadie he recibido negativas. Si esperábamos unos días más hubiéramos podido recolectar más firmas, es un proceso lento la recolección de firmas electrónicas. Decidimos presentar la moción inmediatamente [con las 33 firmas] para no dilatar más el tema, porque también podía parecer que el Congreso estaba enfriando su decisión de censurar al señor Condori.

—En APP firmó casi la mitad de la bancada y en AP solo dos. ¿Buscó más firmas de esas bancadas?

No, no busqué más firmas. Coordiné con el congresista Salhuana, en el caso de APP. Tengo entendido que había la intención de que algunos más firmen. En el caso de Acción Popular, no hablé con el vocero directo, sino con algunos congresistas que decidieron apoyar, como Karol Paredes y José Arriola, con quienes me comuniqué directamente y se sumaron.

El presidente Pedro Castillo y el ministro Hernán Condori. (Foto: Presidencia)

—¿Se planteó en algún momento presentar la moción con una mayor cantidad de firmas para asegurar la censura o al menos acercarse a los votos requeridos?

Sí, pero hay que entender que estábamos corriendo contra el tiempo. Por eso, la meta inmediata eran las treinta y tres firmas.

—Se necesitan 66 votos para lograr la censura y usted ha reunido 33 firmas. ¿Ve viable la censura?

Por supuesto. Si sumamos las 33 firmas, las 7 que faltan de Renovación Popular, ahí son 40. Le sumas las 24 de Fuerza Popular y ya son 64. Faltarían dos votos más que, indudablemente, los pueden colocar sin problema APP, que está a favor de esta censura. Tengo entendido que la bancada de Alianza para el Progreso, en su conjunto, va a votar [a favor].

—Entre los sustentos de la moción está la falta de idoneidad de Condori, su falta de capacidad para ejercer el cargo y consecuencias de su designación en el Minsa. ¿Hay garantía de que su eventual reemplazante sí cumpla con las condiciones?

Eso depende exclusivamente del presidente de la República. Lamentablemente, se ha cogido al Ministerio de Salud como una cuota política de pago al señor Vladimir Cerrón. Si el presidente de la República persiste en mantener una persona afín al señor Cerrón y, lo peor de todo, que carezca de las credenciales profesionales y técnicas, tendremos que ir nuevamente por una interpelación y censura.

—Vladimir Cerrón dice que detrás de la moción de censura hay “racismo y clasismo”.

Lo que siempre indica el señor Cerrón, es una defensa férrea de su ministro. Lo que él siempre intenta hacer es dividir al país con frases, como: ‘la élite médica es la que intenta sacar a un ministro o médico del pueblo’. Pero realmente, el señor Condori no tiene la capacidad mínima para dirigir el ministerio. Esa falta de capacidad no le permite continuar.

