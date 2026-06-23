Roberto Sánchez, candidato presidencial de JP, indicó que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori | Foto: El Comercio
Roberto Sánchez, candidato presidencial de JP, indicó que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori | Foto: El Comercio
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, pateó el tablero del sistema democrático y afirmó que no reconocerá el eventual Gobierno de Keiko Fujimori, usando como argumento el discurso que ha venido sosteniendo a lo largo de estos días sobre una supuesta afectación al proceso electoral en el extranjero.

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