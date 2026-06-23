El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, pateó el tablero del sistema democrático y afirmó que no reconocerá el eventual Gobierno de Keiko Fujimori, usando como argumento el discurso que ha venido sosteniendo a lo largo de estos días sobre una supuesta afectación al proceso electoral en el extranjero.

Este martes 23, durante una conferencia de prensa, Sánchez insistió en que se “ha afectado gravemente la transparencia del voto”, y hasta habló de un “fraude en desarrollo”, sin mostrar ninguna prueba al respecto.

“Nosotros ¿qué decimos? En esas condiciones de transgresión a las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori“, dijo.

“Creemos nosotros que allí ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio de Fuerza Popular. Para nosotros, esta irregularidad grave que aprobó la ONPE, deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares”, indicó.

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Roberto Sánchez asegura que no reconocerá gobierno de Keiko Fujimori. Anuncia movilización nacional para este sábado



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Sánchez pidió al Jurado Nacional de Elecciones “reparar la transgresión de la intangibilidad de la normativa electoral”.

Asimismo, llamó a lo que calificó de “resistencia democrática”, anunciando una marcha para el fin de semana.

“Y en esa coherencia, haremos la lucha democrática en el marco de la ley y en la Constitución. Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica popular democrática en base a la normativa”, señaló.

“Llamamos al movimiento social, a las fuerzas democráticas, a recuperar la democracia para el Perú, a que no tengamos cinco años más de captura de la democracia, de las instituciones, como en el gobierno parlamentario de la señora Fujimori viene ocurriendo. Llamamos a la resistencia democrática a nuestras regiones, a todo el Perú. El sábado tendremos una jornada nacional de lucha democrática. En ese sentido a todas nuestras fuerzas les decimos que estaremos pendientes”, anunció.