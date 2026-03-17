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Antonio Ortiz Villano en foro de candidatos: “En mi gobierno vamos a dar Reactiva a todas las mypes”. (Foto: GEC)
Antonio Ortiz Villano en foro de candidatos: “En mi gobierno vamos a dar Reactiva a todas las mypes”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Salvemos al Perú, Antonio Ortiz Villano, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que en un eventual gobierno impulsará un programa de reactivación económica dirigido a las micro y pequeñas empresas.

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