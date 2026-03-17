El candidato presidencial de Salvemos al Perú, Antonio Ortiz Villano, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que en un eventual gobierno impulsará un programa de reactivación económica dirigido a las micro y pequeñas empresas.

Durante su exposición, Ortiz Villano manifestó que su propuesta contempla acompañamiento técnico del Estado a las mypes.

“En mi gobierno vamos a dar Reactiva a todas las mypes, pero dándole la parte técnica, estar detrás: qué estás haciendo, qué vas a vender y qué vas a hacer. (...) Los otros países que son desarrollados, como Corea del Sur o Singapur, el Estado está detrás en el dinero que ha dado a las pequeñas microempresas, van ayudando a desarrollarse, de lo contrario no”, indicó.

En otro momento, el candidato cuestionó el accionar de las autoridades y planteó medidas drásticas frente a la corrupción en el aparato estatal.

“Desde el presidente de la República hasta el último servidor público son corruptos. ¿Con qué flema le van a decir al delincuente ‘no robes’? La pena de muerte, desde el presidente de la República hasta el último servidor público, que nunca debe asomarse a servir al país ni ser proveedor del Estado”, sostuvo.

Sobre inversión y actividad empresarial, Ortiz Villano añadió: “A todos los industriales invitamos a hacer empresa, pero verdaderamente hay que invitar extranjeros, pero a una inversión directa, no que vaya a investigar. Tenemos los suficientes minerales, somos tan ricos en todo. Somos ricos, pero tenemos gobernantes ineficientes que no conocen los temas, más son los que administran, son los asesores. Quien les habla viene de la práctica, estoy en el mundo, conozco el mundo”.

Asimismo, planteó cambios en el sistema de salud, con énfasis en la atención primaria y el uso de tecnología.

“Lo primero que tenemos que hacer en la salud es la primaria, la prevención, postas médicas en 24/7 con las medicinas necesarias. Acá compran medicinas por montones y se malogra. El que les habla conoce comercio internacional, conoce logística: hacer comprar a las mismas fabricantes de medicina al Estado, y para eso tenemos que hacer digitalización. Todas las compras y digitalizar para que no haya corrupción, es la única manera, no hay otra, y para eso está la tecnología”, afirmó.

En materia educativa, Ortiz Villano también propuso enviar estudiantes al extranjero para su especialización en sectores clave.

“En mi gobierno vamos a enviar 200 jóvenes mejor preparados a las mejores universidades del mundo, de acuerdo a la necesidad de nuestro país en minería, agua, agro y medicina, que nosotros debemos producir aquí en el Perú. (…) Ellos tienen que regresar acá”, dijo.

El “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026” es organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.