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Este jueves culmina el envío de todo el material para que peruanos en el extranjero puedan votar. (Foto: Cancillería de la República)
Este jueves culmina el envío de todo el material para que peruanos en el extranjero puedan votar. (Foto: Cancillería de la República)
Por Redacción EC

El Gobierno culminará este jueves 9 de abril la distribución del material electoral para que los peruanos que se encuentran en el extranjero puedan participar de las Elecciones Generales de este 12 de abril.

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