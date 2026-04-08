El Gobierno culminará este jueves 9 de abril la distribución del material electoral para que los peruanos que se encuentran en el extranjero puedan participar de las Elecciones Generales de este 12 de abril.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando que de esa forma concluye un operativo logístico que se inició el pasado 22 de marzo.

El despliegue fue coordinado con la ONPE y la Policía Nacional, y en total se enviaron 4082 cajas hacia 114 oficinas consulares en los cinco continentes.

Se informó que con ello, más de 1.19 millones de peruanos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales del domingo 12 de abril.

Las últimas cuatro cajas de material serán las que lleguen a los consulados de Yerevan, en Armenia, y Pretoria, en Sudáfrica, donde residen comunidades más reducidas de connacionales.

De acuerdo a lo señalado por la Cancillería, estos envíos se retrasaron debido a restricciones en el transporte internacional vinculadas a los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.

Cambios en el proceso

Como parte de las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones, las cédulas utilizadas en el extranjero deberán ser enviadas a Lima tras la jornada electoral para su custodia oficial.

Este traslado se iniciará inmediatamente después de los comicios y se prevé que concluya el 15 de abril, con la entrega del material a la ONPE.