Resumen

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Autoridades de la ONPE y los partidos políticos que pasaron a segunda vuelta se reunieron para llegar a acuerdos. (Foto: ONPE)
Autoridades de la ONPE y los partidos políticos que pasaron a segunda vuelta se reunieron para llegar a acuerdos. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) acordó con representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú implementar nuevas medidas de supervisión para la segunda elección presidencial, entre ellas la posibilidad de que puedan acompañar el monitoreo del traslado del material electoral desde el centro de comando de la entidad.

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