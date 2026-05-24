La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) acordó con representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú implementar nuevas medidas de supervisión para la segunda elección presidencial, entre ellas la posibilidad de que puedan acompañar el monitoreo del traslado del material electoral desde el centro de comando de la entidad.

Según informó la ONPE, cada agrupación podrá designar a un representante para observar el desplazamiento y la llegada de los materiales, en una medida orientada a reforzar la transparencia y generar confianza durante la jornada electoral.

Otro de los acuerdos alcanzados establece que se reforzará la entrega de copias de las actas de escrutinio a los personeros en las mesas de sufragio. Además, se definieron criterios para las credenciales de los personeros, las cuales podrán presentarse en hoja bond con los datos completos y firma manuscrita o escaneada.

Durante la reunión técnica también se precisó que no estará permitida la transmisión en vivo del conteo de votos, aunque sí se autorizará el registro mediante fotografías o videos durante el escrutinio.

Asimismo, la ONPE pondrá a disposición de los personeros y representantes partidarios espacios de observación y coordinación, como la sala multipropósito para conocer el funcionamiento de las aplicaciones utilizadas en el cómputo de resultados y la denominada sala de personeros.

El encuentro fue encabezado por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, junto a funcionarios de distintas áreas técnicas y jurídicas del organismo electoral. Tras la reunión, representantes de ambas organizaciones calificaron el diálogo como positivo y consideraron que las coordinaciones contribuirán a fortalecer la transparencia del proceso electoral.