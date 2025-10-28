El excongresista Gilbert Violeta, en “Tenemos que hablar” de El Comercio, anunció que tiene previsto presentar una tacha si es que se confirma la candidatura de Martín Vizcarra en la plancha presidencial de Perú Primero a pesar de estar inhabilitado para ocupar cargos públicos desde el 2021.

“Yo voy a presentar mi recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para plantear una tacha contra ese proceso electoral y esa candidatura del señor Vizcarra, en el supuesto que no aprueben la eliminación, ya sea total o de solo su candidatura”, comentó.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Este martes, el exlegislador resaltó que, además de las tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso contra Vizcarra, se debe tomar en cuenta que “a la vuelta de la esquina” está la sentencia por presunta corrupción en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Según Gilbert Violeta, Perú Primero está generando un “vicio sobre todo el proceso de elecciones internas” si permite la precandidatura de Martín Vizcarra, por lo que está motivada su intención de presentar su recurso ante la autoridad electoral.

“El señor Vizcarra tiene la oportunidad para renunciar en este momento, presentar su carta ante el tribunal electoral interno y renunciar a su precandidatura para no viciar ese proceso de elecciones internas. Si no lo hace, y el partido lo permite y ningún militante impugna, el 21 de diciembre van a llevar su lista a la ONPE para la inscripción de esa fórmula. En ese momento, el partido ha convalidado un vicio en todo su procedimiento electoral y, en ese momento, a partir del día siguiente, se pueden presentar las tachas”, precisó.

En otro momento, Gilbert Violeta, excongresista de Peruanos por el Kambio (PPK), confirmó que actualmente es un precandidato para ser parte de la lista de postulantes al Senado y para la plancha presidencial liderada por Fiorella Molinelli dentro de Fuerza Moderna, partido que es parte de la alianza Fuerza y Libertad.

“A mí Fiorella Molinelli, nuestra precandidata presidencial, me ha invitado para que la acompañe y yo h he aceptado. He pedido ir en la lista de diputados. He pedido ir en lista de diputados porque creo que, si bien el senado es importante, hay un espacio que recuperar en la discusión política en el Congreso; y en la fórmula presidencial he aceptado a Fiorella”, comentó.