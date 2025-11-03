Javier Velásquez Quesquén, precandidato presidencial del Partido Aprista Peruano (PAP), afirmó que en la actualidad existe un Congreso de la República “condenable e inescrupuloso” que no ha sido capaz de construir políticas públicas en los últimos cuatro años.

En entrevista con el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el exlegislador señaló que el actual Parlamento ha tenido el control del Gobierno y se han dedicado a aumentar el gasto presupuestal, afectando el déficit fiscal.

“El año pasado las bancadas del Congreso le pusieron S/1.700 millones más al presupuesto del Congreso, le aumentaron medio punto el déficit fiscal. El Congreso ha tenido el control del Gobierno en los últimos cuatro años”, expresó.

“[Tenemos] un Parlamento condenable e inescrupuloso. Cómo usted puede construir políticas públicas en 30 meses con 8 ministros de Economía, 6 del Interior y las bancadas arranchándose los presupuestos”, agregó.

Velásquez Quesquén también señaló que bancadas como Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País renunciaron a fiscalizar y se dedicaron a gobernar sin siquiera construir políticas públicas.

“¿Alguien eligió al señor [César] Acuña, a la señora Keiko Fujimori, al señor [Rafael] López Aliaga, a Avanza País para que gobernaran el país? Ellos renunciaron a una función esencial en ese Parlamento, que es hacer fiscalización y control político, y se dedicaron no a gobernar, ni siquiera las bancadas que tomaron el Gobierno se sentaron a construir dos o tres políticas públicas, como el tema de la seguridad, la educación y la salud, que son fundamentales”, enfatizó.

Consultado sobre la actual gestión del presidente José Jerí, el excongresista pidió no levantar muchas expectativas porque ha encontrado un país “desmontado”, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Es un gobierno de transición, no levantemos muchas expectativas, le quedan cinco meses y evidentemente ha encontrado un país desmontando. En quince años este país ha sido desmontado institucionalmente. Por ejemplo, el Ministerio de Economía ha sido tomado por las bancadas que perdieron las elecciones y tomaron el gobierno con Dina Boluarte”, sentenció.