Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE, explicó que actualmente existen 207 recursos de apelación presentados contra resoluciones emitidas por los JEE. (Archivo: @photo.gec)
Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE, explicó que actualmente existen 207 recursos de apelación presentados contra resoluciones emitidas por los JEE. (Archivo: @photo.gec)
/ ATOQ RAMON
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé que la proclamación de los resultados electorales se realice entre el 3 y el 7 de julio, una vez que culminen los procedimientos vinculados a las actas observadas que aún se encuentran en trámite.

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