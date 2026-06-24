El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé que la proclamación de los resultados electorales se realice entre el 3 y el 7 de julio, una vez que culminen los procedimientos vinculados a las actas observadas que aún se encuentran en trámite.

Así lo informó Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE, quien explicó que actualmente existen 207 recursos de apelación presentados contra resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) respecto de actas observadas.

Dicha situación -sostuvo- ha retrasado la remisión de los resultados definitivos a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

#Voto2026 Jorge Valdivia, coordinador legal de gabinete de asesores de la presidencia del JNE, informó que hay 207 recursos de apelación sobre actas observadas: "Del 3 al 7 de julio se daría la proclamación de los resultados"



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“Del 3 al 7 es lo que se tenía programado para poder realizar esa proclamación, atendiendo a cómo vamos en la resolución de actas observadas”, sostuvo.

“Son 207 recursos de apelación que se han presentado contra resoluciones que han emitido pronunciamientos con relación a actas observadas y eso es lo que ocasiona la demora de poder emitir los resultados a las oficinas descentralizadas para que procedan al cómputo de los votos” , señaló en Canal N.

Valdivia indicó que el pleno del organismo electoral ya viene resolviendo estos expedientes.

Solo este jueves se revisaron 42 casos, algunos de los cuales concluyeron con la revocatoria de decisiones adoptadas por los JEE.

En determinados expedientes, el JNE ha dispuesto la realización de un recuento de votos, procedimiento que deberá ser ejecutado por los Jurados Electorales Especiales antes de remitir las resoluciones correspondientes a las ODPE para el cómputo final.

Por la noche, la oficina de prensa del JNE informó que este miércoles se realizaron dos audiencias donde se declararon infundados 53 recursos en total, presentados por Juntos por el Perú.